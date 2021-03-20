Степанов: в Украине не будет третьего локдауна

Нового локдауна в Украине не будет, поскольку действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие ограничения.

Такое заявление в пятницу, 19 марта, сделал глава Минздрава страны Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина". Отметим, министр настаивает на том, что локдауном уместно называть только первые жесткие карантинные меры, которые были введены правительством в начале пандемии. Напомним, второй так называемый локдаун Минздрав представил как "карантин зимних каникул".

"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один – год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", – сказал министр.

"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации: заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", – продолжил глава Министерства здравоохранения.

Также Степанов указал, что в столице открыли еще 207 коек с кислородом, "чтобы не было предпосылок для коллапса".

Напомним, еще 15 марта Степанов говорил, что в Украине могут ввести новый локдаун, если в рамках адаптивного карантина 50-70% областей перейдут в "красную" зону из-за вспышек COVID-19.

Чем отличается карантин от локдауна:

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны. В то же время карантин – это ограничение для населения, которые призваны остановить темпы распространения вируса, при этом не влияя существенно на привычный ритм жизни населения.

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