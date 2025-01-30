Как появилось выражение 'на халяву': интересные пословицы с таким значением

Если вы хорошо знаете украинский язык, то, наверное, в курсе, что халявой украинцы называют верхнюю, трубчатую часть сапога. Но это же слово имеет и другое распространенное значение – нечто бесплатное, полученное без труда.

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Задумывались ли вы, какое из этих значений первично и каким образом они могут быть связаны? OBOZ.UA разбирался со всеми нюансами.

Первичным для слова "халява", конечно, является значение, описывающее часть обуви. Далее это слово стали использовать во фразеологизмах, что дало ему переносной, жаргонный смысл. Но у появления этих фразеологизмов тоже довольно увлекательная история.

Основной теорий происхождения значения халявы, как чего-то бесплатного, существует две. Первая свидетельствует, что в старину гостинцы с пиршеств носили домой, заложив их за голенища сапог. Обувь тогда делали просторной, поэтому в ней оставалось достаточно места для того, чтобы вынести себе дополнительный бесплатный ужин. Вспомните цикл стихов Тараса Шевченко "Захалявна книжечка" – во время ссылки он продолжал творить поэзию, а самодельные подшивки листов прятал именно в сапогах.

Вторая теория опирается на тот факт, что в старину совершенно новую обувь делали не так часто, ведь выделывать кожу было занятием трудоемким и материал пытались максимально использовать повторно. Поэтому от старого сапога, у которого протерлась подошва, просто отрезали верх и пришивали его к новому основанию. Такой способ изготовления обуви назывался "на стару халяву". Далее это выражение стало обозначением дешевизны.

В любом случае слово "халява" вошло в целый перечень украинских фразеологизмов. Вот несколько самых колоритных:

на халяву і оцет солодкий – удовлетворение от того, что что-то досталось даром;

робити з губи (з писка) халяву – не выполнять своего обещания; обманывать; преувеличивать;

лизати халяву (чобіт) – подлизываеться к кому-то, угождать кому-то, унижая собственное достоинство; заискивать;

сипонути жару за халяви (під хвіст) – очень донимать кого-нибудь чем-то; проучать кого-нибудь за что-то;

вскочити вище халяв – попасть в неприятное, затруднительное положение.

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