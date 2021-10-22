Каникулы или дистанционка: РНБО рекомендует МОН отправить на карантин школы и вузы

С понедельника, 25 октября, украинские школы и высшие учебные заведения должны пойти или на каникулы, или на дистанционное обучение. Такая мера необходима, чтобы избежать скопления людей и распространение коронавируса.

Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании принял решение о приостановлении обучения. СНБО обратился с соответствующим предложением в Министерство образования и науки, а также в местные органы власти. Об этом на брифинге рассказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там принято решение о том, чтобы с понедельника большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, ушло на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника ... они должны быть также отправлены на каникулы, возможно, за исключением детей, обучающихся там с 1 до 4 класса ", — сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что соответствующее решение будет принимать Кабмин и местные органы власти.

Из-за ситуации со стремительным распространением коронавируса в Украине, не исключено, что с каникул ученики старших классов и студенты вернутся не сразу, а пойдут на дистанционное обучение, которое уже активно практикуют во многих заведениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел бум на частные дистанционные школы. Частные дистанционные школы все больше набирают популярность в условиях неопределенности, сколько еще продлится пандемия и смогут ли настроить качественное онлайн-обучение.