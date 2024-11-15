Рождественский пост: сколько длится и главные запреты

Пост перед Рождеством – это не только о воздержании от мяса и молочных продуктов. Это прежде всего о духовном очищении, вере, добре и милосердии. Рождественский пост считают одним из самых строгих в году. Он длится 40 дней и заканчивается постным ужином на Сочельник.

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OBOZ.UA рассказывает о главных запретах поста. Что нельзя есть и чего еще стоит воздержаться – читайте в материале.

Когда начинается Рождественский пост

С переходом на новоюлианский календарь верующие отмечают Рождество будут отмечать 25 декабря. Начало поста сместилось на 13 дней.

Рождественский пост начинается с 15 ноября и заканчивается 24 декабря.

Что нельзя есть во время поста

Под запретом во время поста следующие продукты:

мясо;

молочные продукты;

яйца;

выпечка, приготовленная с добавлением молочных продуктов или яиц;

фастфуд, снеки и макароны;

алкоголь.

В церкви отмечают, что от постования освобождаются те, кто имеют хронические заболевания, беременные женщины и матери, кормящие грудным молоком, дети до 14 лет, пожилые люди.

Как соблюдать пост

Пост – это прежде всего о духовном очищении. Держать пост или нет – дело каждого. Есть даже разные виды поста, к примеру, можно воздерживаться не только лишь от мяса и молочных товаров, а и от вредных привычек.

Особенно суровыми днями являются понедельники, среды и пятницы, когда запрещено употреблять пищу с добавлением масла.

Также во время Рождественского поста верующим рекомендуется избегать посещения развлекательных заведений. В этот период издавна не устраивали свадеб и венчаний.

Во время поста следует сосредоточиться на чистоте мыслей и поступков. Нельзя ругаться, сплетничать, конфликтовать, совершать зло. Не следует отказывать нуждающимся в помощи. Пост – лучший период, чтобы заняться благотворительностью, это время самосовершенствования и духовного роста.

Попытайтесь делать больше добрых поступков: посещать больных и немощных, помогать нуждающимся, прощать обиды и отдавать долги.

Не менее важным моментом является выход из поста. Конечно, в первый день Рождества не стоит бросаться в излишества и гулянье. Добрые поступки и милосердие должны быть основой жизни и после поста.

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