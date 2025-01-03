Календарь на январь: какие государственные и международные праздники отмечают

Январь является одним из самых богатых на праздники месяцем в году. На него приходятся несколько государственных праздников, а еще официальные и международные.

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OBOZ.UA рассказывает, какие важные даты отмечают украинцы в январе 2025 года. А также, сколько будет в этом месяце выходных.

Выходные в январе 2025 года

Поскольку в Украине сейчас действует военное положение, на предприятиях и в учреждениях государственной формы собственности дополнительных выходных, связанных с праздниками, не предусмотрено. Частные компании могут решать этот вопрос по своему усмотрению.

Таким образом, официально выходными в Украине в январе 2025 года будут только 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 числа. В общей сложности 8 дней. Все остальные остаются рабочими.

Какие праздники выпадают на январь 2025 года в Украине

Вот что украинцы будут праздновать в этом месяце. В список входят государственные, религиозные и международные праздники.

1 января – Новый год, праздник Василия.

6 января – Крещение Господне (Богоявление).

8 января – День метро.

11 января – Всемирный день спасибо.

19 января – Всемирный день снега.

20 января – День АР Крым.

21 января – Международный день объятий.

22 января – День Соборности Украины, Украинский Центральный Совет принял Четвертый универсал.

24 января – День службы внешней разведки Украины.

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Международный день таможенника.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

28 января – День утверждения флага Украины, Международный день защиты персональных данных.

29 января – День памяти Героев Крут, Новый год по китайскому календарю.

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.

31 января – Международный день ювелира.

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