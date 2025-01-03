Календарь на январь: какие государственные и международные праздники отмечают
Январь является одним из самых богатых на праздники месяцем в году. На него приходятся несколько государственных праздников, а еще официальные и международные.
OBOZ.UA рассказывает, какие важные даты отмечают украинцы в январе 2025 года. А также, сколько будет в этом месяце выходных.
Выходные в январе 2025 года
Поскольку в Украине сейчас действует военное положение, на предприятиях и в учреждениях государственной формы собственности дополнительных выходных, связанных с праздниками, не предусмотрено. Частные компании могут решать этот вопрос по своему усмотрению.
Таким образом, официально выходными в Украине в январе 2025 года будут только 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 числа. В общей сложности 8 дней. Все остальные остаются рабочими.
Какие праздники выпадают на январь 2025 года в Украине
Вот что украинцы будут праздновать в этом месяце. В список входят государственные, религиозные и международные праздники.
1 января – Новый год, праздник Василия.
6 января – Крещение Господне (Богоявление).
8 января – День метро.
11 января – Всемирный день спасибо.
19 января – Всемирный день снега.
20 января – День АР Крым.
21 января – Международный день объятий.
22 января – День Соборности Украины, Украинский Центральный Совет принял Четвертый универсал.
24 января – День службы внешней разведки Украины.
26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Международный день таможенника.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
28 января – День утверждения флага Украины, Международный день защиты персональных данных.
29 января – День памяти Героев Крут, Новый год по китайскому календарю.
30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.
31 января – Международный день ювелира.
Ранее OBOZ.UA публиковал календарь, на которые даты выпадает Пасха в 2025 году и до 2050 года включительно.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.