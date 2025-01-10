Украина готовится к новым испытаниям на фронте. Мольфар Максим Гордеев поделился своим прогнозом по ситуации на Курщине и Донецком направлении, отмечая сложность обстоятельств и важность стратегических решений.

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В эксклюзивном интервью для OBOZ.LIFE он рассказал о перспективах развития событий и отметил, что 2025 станет решающим в контексте контрнаступлений.

Курское направление фронта

На Курщине украинские силы активно сотрудничают с местными жителями, чтобы получить информацию о враге. По словам мольфара, Россия продолжает манипулировать своим населением, намеренно организовывая гибель собственных солдат и обвиняя в этом Украину. Цель таких действий – посеять негатив и уныние среди местного населения.

"Они убивают своих для того, чтобы говорить, что это не мы убили, понимаете в чем нюанс... Пусть этот негатив, пусть почувствуют это на себе. Ну мы должны понимать, что оно (преступления оккупантов. – Ред.) все же возвращается бумерангом", – добавил Гордеев.

Относительно Курской АЭС, мольфар подчеркнул, что сейчас у Украины нет цели ее захвата. Тем не менее этот объект может стать важным фактором в будущих переговорах. Максим Гордеев отметил необходимость взвешенного подхода к таким решениям: "Мне кажется, что нет такой глобальной цели (захватить Курскую АЭС. – Ред.). Хотя они хотели бы этого... Цель такая была, но…".

Он также предусмотрел, что 2025 год будет годом масштабных контрнаступлений украинских сил. Этот период станет критически важным в восстановлении контроля над оккупированными территориями и изменении динамики на фронте.

Донецкое направление фронта

В Донецком направлении ситуация остается напряженной. Несмотря на победные аспекты Украины, здесь наблюдаются значительные потери. По словам мольфара, украинские военные прилагают максимум усилий по сохранению своих позиций и дальнейшему продвижению.

В целом прогноз Гордеева одновременно обнадеживающий и тревожный. Он отмечает важность решительных действий, но призывает не строить иллюзий относительно легких побед. Украинские силы готовятся к новым вызовам, требующим максимальной самоотверженности и стойкости.

Ожидается, что на следующий год принесет значительные изменения, а инициатива все больше переходит на сторону Украины. В то же время, следует быть готовыми к сложным решениям и длительным боям, которые будут формировать будущее страны.

"Для нас очень много победных аспектов, но и много потерь... Несмотря ни на что там ребята держат (ситуацию. - Ред.), идут и максимально делают все от них зависящее", — резюмировал мольфар.

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