Какой будет погода в январе 2021-го: синоптики пообещали аномалию

В Украине температура воздуха в январе 2021 года будет теплее средних многолетних значений.

Такой прогноз дали в "Укргидрометцентре". Также синоптики назвали возможное количество осадков в различных регионах.

"Средняя месячная температура предполагается 0–4°С мороза, в южной части местами 1–3ºС тепла, что на 2–2,5°С выше средних многолетних значений", – говорится в информации.

По прогнозу специалистов, месячное количество осадков ожидается на уровне 27–58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Ранее ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло сказал, что рождественские выходные будут с осадками преимущественно в виде дождя или мокрого снега. По его словам, 6–7 января ожидается дождливая погода; в Сочельник может быть около 0 градусов, морозов пока не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине в январе 2021 года обещает быть разной: и почти весенней, и по-настоящему зимней. Фактически месяц поделен пополам. Первая половина может быть теплой, вторая – морозной.