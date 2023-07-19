Какое наказание грозит мужчинам, незаконно выехавшим за границу и оставшимся там: объяснение адвоката

Начиная с 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, устанавливающее запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. Однако существуют случаи, когда мужчины незаконно пересекали границу вне пунктов пропуска.

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Адвокат Ростислав Кравец в интервью ТСН рассказал, какое наказание ждет военнообязанных, которые во время мобилизации незаконно выехали за границу и там остались. Так, специалист отметил, что максимальным наказанием за такие действия будет административный штраф.

"На самом деле максимально, что ожидает мужчин за пересечение границы в случае, если это произошло вне пунктов пропуска – это административный штраф. Однако в случае, если прошло больше года с момента этого события, то даже административного штрафа не будет. Никакой уголовной ответственности за это не предусмотрено", – рассказал Кравец.

Отметим, что за границу могут выезжать мужчины, имеющие необходимые документы для подтверждения принадлежности к категориям лиц, имеющих отсрочку или разрешение на пересечение:

Мужчины, исключенные из военного учета в результате решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе из-за состояния здоровья.

Мужчины, имеющие право на выезд за границу согласно семейным обстоятельствам.

Мужчины, которые являются государственными служащими и получили официальное разрешение на командировку за границу.

Мужчины, профессиональная деятельность которых предусматривает пересечение границы, и которые занесены в систему "Путь".

Артисты, художники и журналисты, которым предоставлено соответствующее разрешение Министерства культуры на выезд за границу.

Ранее сообщалось, что в Украине изменятся условия увольнения с военной службы во время военного положения. Так, будет возможно прекращение военной службы для военнослужащих, если их близкие родственники пострадали или исчезли в период военных действий.

В нашей стране ранее приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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