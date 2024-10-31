Каким будет магический день 31 октября: астропрогноз на Хеллоуин

В четверг, 31 октября, длится 29 лунный день. Луна находится в Весах, а Солнце – в Скорпионе.

Видео дня

В этот день мир отмечает один из самых древних и мистических праздников – Хеллоуин. Как рассказала OBOZ.UA астролог Исита Гая, это отразится на каждом человеке.

"Последний день октября - это магический день, день, когда сходятся темные и светлые силы и каждая сила проявляется", - пояснила она. По словам астролога, проведенные в этот день магические ритуалы и гадания будут очень эффективными. "Если вы соберетесь женским кругом 31 октября, будете медитировать, будете задавать вопросы, Вселенная проявится вам и ответит", – пообещала она.

Исита Гая также посоветовала не бояться, что кому-то этот день принесет проблемы. На вопрос, может ли для кого-то этот день проиграться негативно, она ответила, что позитив или негатив это просто наше восприятие, способ наших мыслей.

"Энергия одна и та же, дело в том, как мы это воспринимаем. Если ваша психика свободна от отрицательных вещей, вы не увидите негатива. Если загрязнена, вы будете видеть негатив. Постарайтесь не загрязнять свою психику страшными, тяжелыми фильмами, тяжелыми новостями", – посоветовала она.

Особенно Исита Гая посоветовала в этот день попробовать практику письменных благодарностей. "Днем, утром пишите 21 благодарность за день и вечером 21 благодарность. И если вы 21 день будете делать такую практику, писать благодарности утром и с вечера, вы увидите, как изменится ваша жизнь", – сказала она.

Также, по словам астролога, 31 октября следует отказаться от негативных мыслей и слов, вражды и споров, от простыни внутри себя за снаружи, от злости. "Постарайтесь этот день посвятить познанию. Это может быть познание себя в прошлом, познание себя в будущем, познание себя в настоящем. Это могут быть медитации. Отлично в этот день подойдет работа со свечами, с огнем. Вы можете смотреть на свечу и этот огонь будет очищать ваше сознание. Поэтому медитируйте, практикуйте и все у вас получится", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.