Какие заболевания являются основанием для признания ограниченно пригодным во время мобилизации в Украине: разъяснение
Больше года в Украине идет всеобщая мобилизация, во время которой на службу призывают военнообязанных мужчин. Не всех в ряды ВСУ принимают для участия в боях, некоторых из мобилизованных забирают служить в боевых частях без отправки на передовую.
Речь идет об ограниченной пригодности человека к военной службе из-за ухудшенного состояния здоровья. OBOZREVATEL подготовил список наиболее распространенных болезней, которые становятся основанием для этого.
Кем определяется пригодность к военной службе?
Пригодность к военной службы во время военного состояния определяется военно-врачебной комиссией (ВВК) после прохождения медицинского обследования. Порядок ее работы регламентируется приказом Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" от 14.08.2008 №402 (последние изменения в него вносили в 2021 году).
Во время мобилизации после окончания медицинского обследования ВВК выносит одно из следующих постановлений:
- пригоден к военной службе;
- временно непригоден к военной службе (с указанием даты повторного осмотра);
- непригоден к военной службе с исключением из воинского учета;
- непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время.
Какие основания для признания лица ограниченно пригодными к военной службе в военное время?
При принятии решения о пригодности к военной службе ВВК руководствуется Приложением 1 к Положению №402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).
В Приложении 1 указаны названия болезней/состояний здоровья и их соотношение с пригодностью или непригодностью к службе.
Перечень заболеваний/состояний здоровья, которые позволяют быть непригодными к военной службе в мирное время, значительно шире, чем в военное.
Какие болезни ограничивают пригодность?
К таким относятся:
– кишечные инфекционные болезни;
– бактериальные зоонозы;
– вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы;
– вирусные геморрагические лихорадки;
– вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек;
– гельминтозы;
– педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней;
– туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие болезни пищеварительных органов являются основанием для признания непригодным к военной службе. Также было разъяснение по поводу болезней органов дыхания, при которых человека признают непригодным к службе во время мобилизации в Украине.
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