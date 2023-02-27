Какие заболевания являются основанием для признания ограниченно пригодным во время мобилизации в Украине: разъяснение

Больше года в Украине идет всеобщая мобилизация, во время которой на службу призывают военнообязанных мужчин. Не всех в ряды ВСУ принимают для участия в боях, некоторых из мобилизованных забирают служить в боевых частях без отправки на передовую.

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Речь идет об ограниченной пригодности человека к военной службе из-за ухудшенного состояния здоровья. OBOZREVATEL подготовил список наиболее распространенных болезней, которые становятся основанием для этого.

Кем определяется пригодность к военной службе?

Пригодность к военной службы во время военного состояния определяется военно-врачебной комиссией (ВВК) после прохождения медицинского обследования. Порядок ее работы регламентируется приказом Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" от 14.08.2008 №402 (последние изменения в него вносили в 2021 году).

Во время мобилизации после окончания медицинского обследования ВВК выносит одно из следующих постановлений:

пригоден к военной службе;

временно непригоден к военной службе (с указанием даты повторного осмотра);

непригоден к военной службе с исключением из воинского учета;

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время.

Какие основания для признания лица ограниченно пригодными к военной службе в военное время?

При принятии решения о пригодности к военной службе ВВК руководствуется Приложением 1 к Положению №402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

В Приложении 1 указаны названия болезней/состояний здоровья и их соотношение с пригодностью или непригодностью к службе.

Перечень заболеваний/состояний здоровья, которые позволяют быть непригодными к военной службе в мирное время, значительно шире, чем в военное.

Какие болезни ограничивают пригодность?

К таким относятся:

– кишечные инфекционные болезни;

– бактериальные зоонозы;

– вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы;

– вирусные геморрагические лихорадки;

– вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек;

– гельминтозы;

– педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней;

– туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие болезни пищеварительных органов являются основанием для признания непригодным к военной службе. Также было разъяснение по поводу болезней органов дыхания, при которых человека признают непригодным к службе во время мобилизации в Украине.

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