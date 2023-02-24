Какие заболевания органов пищеварения являются основанием для признания непригодным к военной службе: разъяснение

Всеобщая мобилизация в Украине во время войны продлена до 18 мая 2023 года. После вручения повестки все призывники должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая дает заключение о пригодности или непригодности к военной службе

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В период действия военного положения, даже во время мобилизации, не могут призвать на нее лиц, имеющих некоторые болезни. OBOZREVATEL рассказывает о заболеваниях органов пищеварения, которые могут являться основанием для отсрочки от службы.

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета в соответствии с выводом ВВК.

До того каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр у хирурга, терапевта, дерматолога, стоматолога, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, а при наличии медицинских показаний – дополнительных врачей других специальностей.

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определяет список болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно или вообще не взять на службу в мирное и/или военное время. К тому же список заболеваний, из-за которых не примут в армию в мирное время, существенно шире, чем препятствующий службе во время военного положения.

Какие заболевания органов пищеварения являются основанием для признания непригодным к службе?

К болезням органов пищеварения, с которыми военнообязанные могут признать непригодными к военной службе, с исключением из воинского учета относят:

– болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

– эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;

– язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

– болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

– болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и другие);

– болезни аппендикса;

– другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие заболевания органов дыхания являются основанием для признания непригодным к службе во время мобилизации в Украине.

Тем временем в ВРУ зарегистрирован законопроект, который запретит отправлять на фронт мобилизованных без подготовки. Он предусматривает установление трехмесячного срока военных учений.

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