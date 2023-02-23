Какие заболевания органов дыхания являются основанием для признания непригодным к службе во время мобилизации в Украине: разъяснение

В мирное время в Украине многие заболевания могут быть преградой для призыва военнообязанных, однако во время военного положения этот перечень существенно короче. Пригодность к военной службе имеет право определять только военно-врачебная комиссия (ВВК).

Видео дня

Так, после вручения повестки и прохождения медосмотра непригодным к службе в войске могут признать лиц с некоторыми болезнями органов дыхания. OBOZREVATEL разобрался, кому по такому состоянию здоровья могут отказать в мобилизации.

Отметим, что общий список граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Законодательство предусматривает ряд болезней, при наличии которых военнообязанные мужчины могут временно не взять на службу или вообще признать непригодным к ней и даже исключить из воинского учета.

Не подпадают под мобилизацию военнообязанные, признанные в соответствии с выводом ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета. Вывод о непригодности вправе сделать только ВВК.

С какими болезнями органов дыхания не берут на службу?

Каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр хирургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, а при наличии медицинских показаний – дополнительно врачами других специальностей.

Что касается заболеваний органов дыхания, то непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются только те, у кого есть хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. А также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

С подробным перечнем заболеваний и условий годности или непригодности призывников можно ознакомиться в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесен законопроект, который запретит отправлять на фронт мобилизованных без подготовки. Он предусматривает установление трехмесячного срока военных учений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!