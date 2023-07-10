Какие заболевания позвоночника и системы кровообращения являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: разъяснение
Во время всеобщей мобилизации в Украине все военнообязанные по закону должны проходить военно-врачебную комиссию. Если у человека есть проблемы со здоровьем, именно ВВК, на основании подтверждающих документов, признает его непригодным или временно непригодным к военной службе.
Расширенный перечень болезней, освобождающих от мобилизации, содержится в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. OBOZREVATEL выделил из них те, что касаются нарушений функций позвоночника и системы кровообращения.
Какие заболевания позвоночника являются основанием для непригодности к службе?
К причинам, по которым не берут на службу в ВСУ, относятся:
– болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
– кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
– спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
– травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
– переломы позвоночника;
– переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
– разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
– прогрессирующий туберкулез позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
– активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
– деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
– деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, больным, сосудистым, компрессий. менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
– фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
Какие заболевания системы кровообращения освобождают от мобилизации?
Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета признаются военнообязанные, являющиеся пациентами с:
– сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных болезнях сердца;
– сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;
– гипертонической болезнью III стадии;
– цереброваскулярными болезнями, например, инфарктом головного мозга или инсультом со значительными нарушениями функций;
– болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.д. со значительными нарушениями кровообращения и функций).
Как сообщал OBOZREVATEL, законодательство Украины предусматривает мобилизацию тех, кто не проходил срочную службу в армии. При этом такие лица обязательно должны пройти подготовку (от 7 до 20 дней), прежде чем отправляться в воинскую часть.
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