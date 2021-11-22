Может привести к пожару: какие вещи нельзя стирать в машинке

Хотя в современные стиралки можно класть не только одежду или обувь, но существуют ряд вещей, которые могут стать непригодными после стирки, спровоцировать поломку, и даже стать причиной пожара.

Список вещей, которые могут навредить стиральной машине, опубликовало издание МЕТА.

Кожаные вещи требуют особого ухода. После цикла в стиралке на таких изделиях могут образовываться растяжки, разводы и даже трещины. Наилучшим вариантом будет ручная стирка в ванной. Предварительно кожу необходимо замочить на 30 минут в теплой воде, а уже потом приступать к полноценной стирке.

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Эта проблема распространена у хозяев пушистых питомцев. Шерсть животных довольно трудно отчистить, но после стирки в машинке состояние одежды может только ухудшиться. Ворс равномерно распределится по вещам, а также осядет в барабане и может засорить фильтр стиралки.

Рекомендуется сначала вытрусить вещи и очистить их специальным валиком. Только после этой процедуры одежду можно загружать в барабан.

Стирка в машинке довольно негативно влияет на состояние этого элемента гардероба. При продолжительном механическом воздействии косточки и бретельки бюстгальтера повреждаются о стенки барабана. Кроме того, даже новый купальник может сильно растянуться и потерять форму. Поэтому лучше стирать его исключительно руками.

Важно отметить, что подушки с эффектом памяти категорически запрещено стирать в машинке. Дело в том, что они состоят из специальной пены, которая может быть практически измельчена при машинной стирке. Они не только теряют свои запоминающие свойства, но и могут стать совсем непригодными для сна.

Более того, такие подушки не подлежат даже ручной стирке, ведь это также повредит наполнитель. Рекомендуется сухая чистка, а также проветривание раз в три месяца.

Еще одна вещь, которую лучше не загружать в машинку. Микроволокно может потерять свои уникальные свойства. Так как материал довольно нежен, лучше стирать его вручную. Но есть несколько нюансов, которые помогут добиться лучших результатов и не повредить вещи.

Салфетки или плед из микрофибры необходимо на 8-10 часов замочить в теплой воде. Предварительно добавив туда мыльное средство. После этого достаточно аккуратно достать и прополоскать.

Может показаться, что у этих вещей довольно крепкий каркас, который без проблем переживет машинную стирку. Но на самом деле длительное механическое воздействие довольно разрушительно для головных уборов. Они могут потерять форму. Поэтому обычно их стирают вручную и не отжимают.

Подобные украшения могут быть недостаточно крепко закреплены на вещах, а также могут зацепиться за барабан или другие вещи во время машинной стирки. Это может привести не только к повреждению элемента гардероба но и спровоцировать поломку стиралки.

Важно отметить, что если на вашей одежде есть пятна бензина, керосина или других подобных вещей – их не следует загружать в машинку. Сильное трение и статический заряд может привести к воспламенению одежды, что приведет не только к поломке техники, но и может спровоцировать пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, засыпав в стиралку лимонную кислоту можно избавиться сразу от нескольких надоевших проблем.