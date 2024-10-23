'Какие у тебя заслуги?' Пользователи соцсетей гневно отреагировали на пенсию 'за выслугу лет' главы Одесской ОВА Кипера

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер оказался в центре скандала из-за своей пенсии за выслугу лет. В 2023 году Кипер, бывший прокурор Киева через суд добился назначения пенсии за стаж работы в органах прокуратуры.

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Это вызвало волну негативных реакций в соцсетях. Соответствующие комментарии украинцы оставляют в Facebook.

Олег Кипер в феврале 2023 года подал административный иск в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области с требованием перечислить ему стаж и назначить пенсию за выслугу лет. 7 августа 2023 Киевский окружной административный суд частично удовлетворил иск Кипера, признав его право на пенсию в соответствии со ст. 86 Закона "О прокуратуре".

Согласно законодательству, пенсия за выслугу лет работников прокуратуры составляет 60% их месячной заработной платы. Для этого необходимо иметь не менее 25 лет стажа, из которых 15 лет должно быть в должности прокурора. Судебное решение послужило основанием для официального назначения Кипера "пенсионером". Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции засекретило декларации Олега Кипера за 2021, 2022 и 2023 годы из-за мобилизации.

Это вызвало шквал критики со стороны украинского общества. Пользователи социальных сетей остро отреагировали. Люди возмущены тем, что чиновники, в частности во время войны, получают значительные социальные льготы, тогда как обычные работники – медики, учителя и военные – продолжают бороться за свои права.

Как сообщалось ранее, в Украине активы российского предприятия, стоимостью около 1 миллиарда гривен, перешли к человеку, имеющему связи с Олегом Кипером. Бизнес Игоря Наумца, несмотря на введенные санкции и арест, был перепродан новому частному владельцу, обойдя государственные механизмы. Речь идет о холдинге "Юнигран", который занимается добычей полезных ископаемых в Житомирской области и производством тротуарной плитки, располагая производственными мощностями, техникой, а также значительными земельными участками.

По информации по расследованию "Схем" (проект "Радио Свобода"), новым владельцем этих активов стал бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева и нынешним председателем Одесской ОВА Олегом Кипером.

Кстати, СМИ на фоне недавнего скандала вокруг выплат для руководителей региональных прокуратур составили топ-15 самых богатых "пенсионеров".

А глава редсовета OBOZ.UA Михаил Бродский публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за грабежа Пенсионного фонда прокурорами с "инвалидностью".

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабной войны украинские правоохранители арестовали имущество и активы более чем на 1 миллиард гривен бизнесмена с российским паспортом Игоря Наумца. Но бюджет еще не пополнился за его счет. Напротив, в начале 2024 года часть активов в обход государства перешла в собственность структур Сергея Шапрана – пивоваренного предпринимателя, связанного с Олегом Кипером.

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