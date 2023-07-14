Какие три праздника официально перенесли в Украине: новый календарь

В Украине официально перенесли даты трех праздников: Рождества, Дня защитников и защитниц и Дня Государственности. Соответствующий законопроект 14 июля одобрил парламент.

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Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2023 года, поэтому День Государственности в этом году будем последний раз праздновать 28 июля. OBOZREVATEL рассказывает об основных положениях законопроекта и о новом календаре праздников.

Новые даты праздников

Рождество Христово украинцы будут праздновать 25 декабря, а не 7 января.

День Государственности перенесли с 28 июля на 15 июля.

День защитников и защитниц Украины, привязанный к празднику Покровы, отмечать будем не с 14, а 1 октября.

Основные положения закона

Согласно тексту пояснительной записки, основная цель законопроекта состоит в отказе от российского наследия, навязывавшего празднование Рождества 7 января.

24 мая 2023 года ПЦУ на Архиерейском соборе утвердила полный переход на новоюлианский календарь – именно за ним живет большинство православных церквей мира. Переход начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

В связи с тем, что Рождество украинцы будут отмечать 25 декабря, состоялся перенос других праздников на тринадцать полных календарных дней. Таким образом, День Государственности перенесли с 28 июля на 15 июля, а Дня защитников и защитниц Украины – с 14 октября на 1 октября.

Соответствующие изменения будут внесены в статью 73 Кодекса законов о труде Украины.

Почему перенесли День защитников и защитниц

Праздник связан с украинскими военными традициями чествования Покрова Пресвятой Богородицы. По новоюлианскому календарю его отмечают 1 октября. Считается, что именно на Покров в 1942 году была создана Украинская повстанческая армия.

Богородица, по легендам, способна укрывать просящих ее о помощи своим покровом – и враги не могут увидеть людей, которых взяла под свою защиту Дева Мария.

Покров – один из важнейших праздников запорожских казаков, которые строили много одноименных церквей и особенно почитали иконы Покровы.

Почему перенесли День Государственности

Если с Днем защитников и защитниц все понятно, то касаемо Дня Государственности у многих возникли вопросы. 15 июля чтят память державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого. С переходом на новый юлианский календарь, День крещения Киевской Руси и День Государственности будут отмечать на 13 дней раньше предыдущей даты, то есть не 28, а 15 июля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как возник новоюлианский календарь и почему существовало 13 дней разницы между католическими и православными церковными праздниками.

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