Какие категории граждан не подлежат призыву и могут ли мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет: разъяснение

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу. Однако есть исключения.

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Некоторые категории мужчин не подлежат призыву в военное время из-за состояния здоровья, вида деятельности или семейных обстоятельств. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Кто не подпадает под призыв во время мобилизации

По виду деятельности:

граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях;

народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники определенных органов - военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Национального антикоррупционного бюро , налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, некоторые категории чиновников

По семейным обстоятельствам:

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

мужчины и женщины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели – воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения).

мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины - усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели - удерживающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;

мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, которая недееспособна; те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе - если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход.

один из супругов, женщина или супруг, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие.

Также не могут призвать:

женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях.

женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужчину (жену), проходящую военную службу. Эта категория была добавлена после вступления в силу закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Кроме того, в Украине не мобилизуют тех, кто получает профессиональное высшее и высшее образование, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования.

Также не могут быть без согласия мобилизованы украинцы до 25 лет, имеющие статус "призывников". Если мужчина имеет статус "военнообязанный", то мобилизовать его в таком возрасте имеют право.

Согласно ч.9 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", "призывники" – это лица, приписанные к призывным участкам. Призывники подлежат призыву на срочную службу. А военнообязанные – это лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Ранее сообщалось, как мобилизованным в Украине выбирают специальность для службы в ВСУ и какие нюансы нужно знать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине повестку законно вручать только лично под подпись военнообязанного. О том, кого могут мобилизовать в июле, читайте по ссылке.

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