Какие инфекционные и паразитарные заболевания являются основанием для признания непригодным во время военного состояния: перечень

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни могут стать основанием для признания мужчины призывного возраста непригодным к военной службе даже во время военного положения. Человек, имеющий такие заболевания, освобождается от мобилизации.

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Список болезней, с которыми запрещено призывать в армию, указан в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" – в приложении "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Из него стало известно, что полностью непригодным к военной службе человека делают таие инфекционные и паразитарные болезни:

– активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

– активный прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;

– тяжелые формы вирусных гепатитов, которые тяжело поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;

– ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

Напомним, что после обязательного медосмотра каждого военнообязанного осматривают врачи ряда специальностей, и военно-врачебная комиссия выносит соответствующее постановление. Мужчину могут либо признать годным к военной службе, либо временно непригодным (с указанием даты следующего осмотра), либо непригодным с исключением из воинского учета.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие заболевания кожи и костно-мышечной системы являются основанием для признания непригодным к службе во время мобилизации.

Также мы рассказывали о том, что военно-врачебные комиссии (ВВК) в Украине теперь будут работать по-новому. Чего ждать и почему уклониться от мобилизации под предлогом "внезапной болезни" не получится, читайте по ссылке.

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