Какие документы нужны, чтобы въехать в Украину с ребенком, рожденным за границей: разъяснение от МВД

Министерство внутренних дел установил порядок въезда в Украину с новорожденным гражданином, который появился на свет за границей. Наши дети в таком случае имеют иностранное свидетельство о рождении, что прежде создавало ряд препятствий на границе и при регистрации.

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Требования по документам опубликованы на официальных страницах МВД. В первую очередь, малыш может вернуться домой при сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов, на основании удостоверения личности на возвращение в Украину.

"Это удостоверение можно получить в ближайшем украинском дипломатическом учреждении в стране, где вы находитесь в данный момент", – указано в сообщении.

Правоохранители предлагают украинским родителям еще один вариант при таком случае: если информация о ребенке внесена в загранпаспорт его законного представителя во время военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены.

"То есть для того, чтобы приехать с ребенком родившимся за границей в Украину, обязательно необходимо получить подтверждающий документ", – заключили в министерстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из перечня документов, которыепозволяют выехать за пределы Украины мужчинам призывного возраста, изъяли справку об инвалидности, выданной исключительно по заключению медико-социальной экспертизы. Теперь на границе нужно предъявить дополнительное свидетельство, подтверждающее соответствие личных данных с диагнозом.

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