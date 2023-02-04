В Украине изменили перечень документов для выезда за границу во время военного положения: понадобится больше справок

Из перечня документов, которые позволяют выехать за пределы Украины мужчинам призывного возраста, изъяли справку об инвалидности, выданной исключительно по заключению медико-социальной экспертизы. Теперь на границе нужно предъявить дополнительное свидетельство, подтверждающее соответствие личных данных с диагнозом.

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Об этом указано в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина. Причем эта норма для лиц с инвалидностью вовсе не новшество, а действует еще с ноября 2022 года.

Причиной для изменений стал тот факт, что справка не содержит персональных данных, позволяющих идентифицировать личность. Поэтому украинец, имеющий оформленную инвалидность, может выехать из нашей страны до конца военного положения, должен предоставить один из указанных документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующую инвалидность;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

справка о получении льгот человека с инвалидностью, не имеющей права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, с января в Украине действует ограничение, запрещающее чиновникам во время войны выезжать за границу. Покинуть территорию страны можно только на основании документов о служебных командировках, однако есть исключения.

В Киевской области пограничники перекрыли очередную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Стоимость такой "услуги" колебалась от 500 до 2000 долларов.