Какие дела следует начинать в среду: астропрогноз на 12 февраля

В среду, 12 февраля, длится 14-й лунный день, который ближе к вечеру перейдет в 15-й лунный день. Луна сейчас находится в знаке зодиака Лев, Солнце остается в Водолее.

Видео дня

Что это значит с точки зрения космических энергий, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, эта среда с такими характеристиками будет достаточно спокойным и гармоничным днем.

"Вообще это один из лучших дней в неделе", – сказала она. И сразу объяснила, что имела в виду: "Двенадцатое – это число Юпитера, это тройка, и я могу сказать, что в этот день вам захочется узнавать что-нибудь новое".

Исита Гая рассказала, что в эту среду нам может попадаться новая информация, определенные новые знания – им стоит уделить свое время и внимание. "Вы что-нибудь почитаете, что-то посмотрите. Если вы посвятите этот день новым знаниям, если вы хотите начать что-то изучать, но долго не можете решиться на это, начните именно в среду и у вас все получится", – пообещала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака, а в этот день нас ждут романтика и интересные знакомства.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.