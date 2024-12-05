Какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным к военной службе: список

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Некоторые диагнозы, в том числе заболевания глаз, не позволяют проходить воинскую службу, поэтому часть людей не подпадает под мобилизацию.

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После изменения законодательства существенно обновился список недостатков зрения, с которыми украинцев не могут мобилизовать. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №490 "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются лица, имеющие выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах; резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций; отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах; глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах; стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии; близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр; слепота одного или обоих глаз; отсутствие одного или обоих глазных яблок.

В то же время люди с определенными заболеваниями органов зрения могут проходить службу в ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны. К таким диагнозами относятся:

– выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

– резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах;

– резко выражены с прогрессирующим, значительно выраженным понижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выражены на обоих глазах;

– любая этиология на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения;

– все формы глаукомы Н40-Н42 в развитой стадии на одном глазу или в начальной стадии одного или обоих глаз;

– зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений, все формы косоглазия Н49-Н51 при отсутствии диплопии;

– содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения;

– близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 3,0 дптр;

– острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5 дптр;

– острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2;

Также нынешнее законодательство гласит, что временно непригодными признаются граждане с состоянием после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения. Такие люди требуют лечения, отпуска и освобождения от исполнения служебных обязанностей.

В то же время полностью пригодными для прохождения военной службы признаются лица, у которых диагностированы следующие заболевания:

– незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

– офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

– близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр;

– астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр;

– дихромазия; аномальная трихромазия любого типа.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине следует принять сложные, но критически важные решения по мобилизации граждан для противостояния российской агрессии. Он подчеркнул, что эти меры необходимы.

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на очередную волну информации о якобы снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Советник главы государства заверил, что этот вопрос на сегодняшний день не рассматривается.

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