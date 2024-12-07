Какая бы приветливая страна ни была, ощущения того, что ты дома и свой, все равно нет. История беженки Ирины

Ирина выехала из Украины в сентябре 2022 года. За год до полномасштабного вторжения девушка сменила работу и пошла в сферу недвижимости – продавать квартиры. Новая работа, а соответственно, и доход оказались не самыми стабильными, а после начала полномасштабной войны стало еще сложнее. В какой-то момент у Ирины просто кончились деньги и она вместе с подругами решила уехать за границу и переждать там. Давала себе год – хотела заработать денег и вернуться, но произошло не так, как она планировала. Девушка рассказала OBOZ.UA о трудностях и преимуществах жизни за границей и почему из Ирландии решила переехать в Австрию.

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Ирландия

Сначала я уехала в Ирландию, так как у меня неплохой английский, буквально без ничего. С собой был паспорт и 300 долларов – все-все деньги, которые у меня остались. Из вещей – большая сумка, рюкзак, и все. Когда прилетела, думала, это временно, у меня была цель – справиться, просто психикой не поехать, потому что было очень сложно, собрать деньги и быстро вернуться домой. В результате в Ирландии я проработала два года.

Когда приехала, где-то недели две посидела на выплатах, потом начала активно искать работу. Нас поселили бесплатно как беженцев – несколько мужчин заключали контракты с властями Ирландии и селили нас в дома, через них я искала подработку, кому-то помогать с домашними делами. Но уже через полтора месяца я работала на фабрике.

В Ирландии климат очень сложный, а нас поселили возле самого океана, то есть буквально из окна был виден океан. Ну и погода соответствующая – постоянные ветра, дожди, в конце сентября и в октябре погода была ужасная, целыми днями лил дождь. В первые две недели раз сходила к океану, посмотрела, а потом просто сидела в доме, потому что невозможно было выйти на улицу из-за погоды. Иногда меня даже подвозили владельцы домов, в которых я убирала, потому что из-за погоды не всегда была возможность добраться.

Когда устроились на фабрику, два-три месяца мы ездили на работу на велосипедах. Погода лучше не стала, похолодало к зиме, дорога иногда замерзала, но у нас не было выбора. До фабрики было 8 километров, мы жили в таком захолустье, что никого из коллег не было поблизости, чтобы они смогли подвозить на машине. Так и ездили по этой ужасной погоде 8 километров туда и 8 назад. Очень хотелось собрать немного денег, потому что как я, так и подруги приехали без средств, было, если честно, страшно, что будет дальше. Все рассматривали это как временную акцию, и хотелось за тот год побольше отложить. Но год прошел, война не закончилась, и стало понятно, что она не закончится так скоро, как мы ожидали.

За это время очень сильно ухудшилось здоровье из-за фабрики. Сама работа была нетяжелая – мы упаковывали упаковку, то есть ты просто стоишь 8 часов и упаковываешь. Но 8 часов стоять – это физически тяжело.

Ирландцы относились к нам очень хорошо, мы подружились с коллегами-поляками и украинцами. То есть каких-то проблем не было, но сама работа... У меня в Украине была какая-то более интересная работа, и мне было сложно представить себя на такой работе, а возможностей для развития и воплощения своих амбиций в том районе, где нас поселили, не было.

Плюс вместе с физическим здоровьем из-за погоды и невозможности отвлечься ухудшилось и ментальное состояние. В нашем районе обстановка не очень благоприятная для молодежи, здесь классно жить пенсионерам, а нам хотелось движения. Ирландия известна тем, что в ней очень классно развита культура пабов. У них классные пабы, там звучит живая музыка каждую пятницу, вкусно, но, во-первых, до того паба нам еще нужно было добраться, а чтобы добраться, надо дождаться автобуса, что при этих погодных условиях не очень приятно. Во-вторых, несколько раз так пойдешь – и надоедает, а других развлечений нет.

Австрия

И я начала думать, куда переехать. За это время в Украине была дважды, видела, что нет сейчас такой возможности вернуться, потому что даже те, кто остался, были тоже с нестабильной работой и гарантий стабильного дохода я не видела, а рисковать не была готова.

Сначала думала переехать в Дублин, но несколько раз там была и для себя поняла, что это все-таки не мой город – он не очень безопасный, а климат хоть и лучше, чем в нашем районе, но мне не подходит.

Хотя в общем, подытоживая, можно сказать, что у меня очень хорошие впечатления об Ирландии, особенно об ирландцах. Я раньше много путешествовала, была в разных странах, сталкивалась с разными людьми в разных ситуациях, но ирландцы у меня в топе самых дружелюбных наций. Они настолько добры, аж наивны. Они всегда выслушают, подскажут, поддержат, что-то посоветуют, чем-то помогут по возможности. Они очень открыты и в целом украинцев восприняли очень положительно в плане поддержки, которую они нам давали.

Решила переехать в Австрию. В Вене я уже почти три месяца. Переезд для меня был очень-очень стрессовым, потому что я переезжала одна и у меня здесь никого нет, к тому же на немецком я не говорю. Язык учить начала, но это сложный процесс, потому что с алфавита. Хотя особых проблем не было, здесь люди переходят на английский, когда я говорю, что не знаю немецкий.

С работой мне повезло, нашла очень быстро, еще и в офисе. Все украинцы, которых я здесь знаю, говорят, что это очень большая удача, потому что обычно очень сложно найти такую работу, особенно без знания немецкого языка. Это не закономерность, просто я оказалась в нужном месте в нужное время.

Но, например, с жильем мне не повезло так сильно. Если работу я нашла буквально за первый месяц, то жилье только через полтора месяца после приезда. То есть полтора месяца я жила в хостеле с другими людьми с ограниченным набором вещей, потому что весь мой багаж был в другом месте, я не могла его забрать в хостел. Утром вставала в своей хостельной комнате с пятью другими людьми, там были и женщины, и мужчины разных возрастов, собиралась и уходила в офис.

Когда нашла жилье, уже немного выдохнула, но это было очень сложно, в Австрии это стрессовый процесс, было много отказов. Я приехала в начале сентября, как раз когда все студенты приезжают и спрос бешеный. Собственники сами выбирали, кого заселять.

После того как я пожила далеко от цивилизации, мне бы хотелось, наоборот, какого-то движения, развития, куда-то ходить, общаться с людьми, знакомиться, искать украинскую среду, знакомиться с местными. Психика не выдерживает такого образа жизни, какой у меня был в Ирландии.

Мне не хватает ощущения, что ты дома, ты свой. Какой бы страна ни была приветливой, она не может этого дать. У меня в Украине остаются родители, они уже в возрасте, поэтому не рассматривают возможность уехать, не хотят жить в другой стране. И, конечно же, меня беспокоит, что будет дальше, потому что они становятся старше, а как оно будет, я не знаю.

Мне бы очень хотелось вернуться, но по состоянию на данный момент я, к сожалению, не вижу для себя такой возможности. Сейчас в Украине я не смогу быть уверенной в своем будущем. Сейчас это для меня мечта...