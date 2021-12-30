Как защитить себя от падения в гололед: врач-травматолог дал простой совет

В последние дни в Украине наблюдаются плохие погодные условия со снегом, гололедом и дождями. В связи с этим в травматических пунктах наблюдается ажиотаж.

Ортопед-травматолог Евгений Пирогов рассказал, как защитить себя от падения в гололед. Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".

По словам доктора, устоять на ногах в гололед можно с помощью обычного лейкопластыря. Для этого нужно его небольшие кусочки наклеить на подошву. Это должно помочь в препятствии скольжению.

Пирогов также отметил, что при передвижении по гололеду руки должны быть свободными. Если же вы уже не можете избежать падения, то старайтесь сделать это с упором на руки. Вследствие этого, скорее всего, человек получит перелом, но сможет избежать более тяжелых травм. Например, перелома бедренной кости или черепно-мозговой травмы.

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Кроме того, он призвал брать перед выходом на улицу трость, особенно тем, у кого есть какие-либо заболевания опорно-двигательного аппарата.

Врач также добавил, что количество обращений в травмпункты за период с 26 по 28 декабря сильно увеличилось. В основном, они поступают от людей пенсионного возраста.

Стоит отметить, что в условиях гололеда часто случаются и провалы под лед.

Если вы провалились под лед, то нужно широко раскинуть руки по кромкам льда и удерживаться от погружения с головой. Без резких движений нужно выбиратся на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

Если же на ваших глазах на льду провалился человек, сообщите ему, что идете на помощь и срочно позвоните в службу спасения 101. После этого подложите под себя доску или фанеру и ползите на ней. К самому краю проруби подползать не нужно. Далее бросьте человеку что-то, с помощью чего его можно будет вытащить. Это могут быть ремни, шарфы, длинная ветка и тому подобное.

В Херсонской области под лед провалились восьмилетние дети. Тела мальчиков 8-ми и 9-ти лет обнаружили поздно вечером 23 декабря.

Ранее в Соломенском районе Киева на озере в парке Отрадный едва не утонула девочка, которая провалилась на льду. Спас ребенка неравнодушный прохожий, который вытащил несовершеннолетнюю с помощью лестницы.

Также в городе Тисменица в Ивано-Франковской области 12-летний летний мальчик провалился под лед на городском озере. Его спасли местные жители и передали медикам.