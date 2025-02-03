Как заменить в украинском слово 'толк': варианты перевода

Борьба с русизмами в украинском языке – дело благородное. Но, как говорит известный фразелогизм, важно не в этом процессе не выплеснуть с водой ребенка, то есть не переусердствовать.

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Поэтому OBOZ.UA решил разобраться, действительно ли является русизмом слово "толк"? И как можно его заменить в речи.

Начнём с того, что такую лексему украинские словари фиксируют. К примеру, ее можно найти в 11-томном Словаре украинского языка. Который, к тому же, приводит немало примеров применения слова в классической литературе. К примеру, у Ивана Котляревского в "Наталке Полтавке". Наталка говорит: "Бог з вами, добродію! Що ви говорите! Я річі вашей [вашої] в толк собі не возьму [візьму]". Употребляла это слово и Леся Украинка: "Ніяк я не візьму в толк з маминих листів, чи витримала ти закон божий".

Итак, если вы воспользуетесь этим словом в речи, можете быть спокойны – ошибки вы не совершили. Но имейте в виду, что украинские словари представляют слово "толк", как разговорное. Поэтому неплохо будет знать и интересные соответствия, которыми можно заменить это слово. А их в нашем языке хватает. При этом они могут иметь разное значение и использоваться в разных ситуациях.

Глузд

Если вам нужно использовать слово "толк" для обозначения здравого смысла, вы сразу получаете первый синоним – "глузд". Поэтому бестолковые действия можно описать соединением "безглузді дії". При этом бестолкового человека лучше назвать "нетямущою". А о том, из которого "будет толк" – "з нього будуть люди". О лишенных смысла разговора следует говорить "безглузді теревені" либо же "беззмістовні балачки".

Сенс

Это еще один литературный синоним разговорного слова "толк". Итак, если вам нужно спросить о том, что на русском звучит как "какой в этом толк?", лучше воспользоваться фразой "який в цьому сенс?". А вместо "не возьму в толк" лучше сказать "мені невтямки", "я ніяк не второпаю".

Пуття

В ситуациях, когда вы хотите "довести что-то до толка", воспользуйтесь выражением "довести до пуття". Или "довести до ладу".

Пантелик

Как самостоятельное слово, загадочный "пантелик" в украинском языке не употребляется. При этом он вполне способен заменить собой слово "толк". В частности, когда речь идет о конструкции "сбивать с толку". Ее лучше перевести как "збивати з пантелику" или "спантеличувати".

Итак, подведем итоги. Не стоит корить себя, если вы, говоря по-украински, употребили слово "толк" – это не русизм. Однако если вы обогатите свою речь эквивалентами этого разговорного слова, это действительно пойдет вам на пользу.

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