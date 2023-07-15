Как вырастить пышный и ароматный укроп в июле: малоизвестные хитрости

Укроп – это простое в выращивании и неприхотливое растение. Эта полезная зелень сделает любое блюдо ароматным и вкусным.

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Но чтобы вырастить пышный укроп, нужно приложить немного усилий. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Существуют разные сорта укропа, которые влияют на урожай. К примеру, из раннего сорта вы не получите много зелени, потому что укроп будет маленький и не очень пушистый.

Средние сорта формируют веточки через полтора-два месяца после посадки. Кусты вырастают пышными и ароматными.

Поздние сорта хорошо покрыты листьями, на каждом кусте вырастает более десяти веточек. Зелень пушистая и ароматная. Именно этот сорт нужно сеять в середине лета.

В июле лучше сажать укроп в конце месяца. Но не забывайте, что зелень нельзя сеять на том месте, где в прошлом году была посажена морковь, петрушка или пастернак. Это плохо отразится на урожае, поэтому лучше выбрать другой участок.

Сделайте грядку с помощью сапы и посейте укроп. Далее регулярно поливайте зелень, чтобы почва не пересохла, но и не перестарайтесь. Потому что чрезмерное увлажнение уничтожит растение.

Если же вы получите хороший урожай укропа, можете воспользоваться лайфхаком о том, как правильно заморозить укроп, чтобы зимой блюда были ароматными и вкусными.

Для этого хорошо промойте зелень и высушите ее. Вы можете сложить целые веточки в полиэтиленовый пакет и плотно завязать его.

Также можно мелко нарезать укроп и засыпать в формочки для льда. После этого нужно залить его водой и заморозить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, нужно ли мыть свежую зелень и как правильно это делать, чтобы она не потеряла полезные свойства.

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