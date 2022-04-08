Как выехать в ЕС и получить временную защиту: все, что нужно знать украинцам, которые бегут от войны

Ваши права на пересечение границы в страну ЕС, право на временную защиту и подачу заявки на международную защиту.

После того, как вы переедете границу ЕС, у вас есть несколько вариантов действий в зависимости от ваших личных обстоятельств. Органы власти проинформируют вас о ваших правах.

Все граничащие с Украиной страны-члены ЕС по гуманитарным соображениям позволяют въезд лицам, спасающимся от войны в Украине, независимо от наличия у них биометрического загранпаспорта. Это относится и к детям. Если у вас есть украинское гражданство и биометрический паспорт, вы можете въехать в ЕС, предъявив этот документ на границе. Во всех остальных случаях страны-члены будут принимать вас на гуманитарной основе.

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Если вы проживали в Украине на постоянной основе и уехали из страны во избежание войны с 24 февраля 2022 года, вы имеете право на временную защиту в любой стране ЕС. Временная защита продлится минимум один год, она может быть продлена в зависимости от ситуации в Украине. Права в соответствии с Директивой о временной защите включают: разрешение на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей. Каждый легально проживающий в ЕС также имеет право открыть основной банковский счет.