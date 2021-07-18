Как выбрать солнцезащитный крем и какие средства с SPF могут быть опасны

Солнцезащитный крем нужен не только на пляже и не только в солнечную погоду, ведь полностью скрыться от ультрафиолетовых лучей невозможно.

Чтобы защитить кожу от фотостарения и снизить риск рака, средства с SPF-защитой необходимо использовать регулярно. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно выбрать такой крем, на что следует обращать внимание и как его следует использовать.

Английская аббревиатура SPF, которая, как правило, содержится на этикетке солнцезащитных средств, расшифровывается как sun protection factor (фактор защиты от солнца).

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Чем выше уровень SPF, тем больше ультрафиолетовых лучей блокирует средство. В частности, SPF 15 блокирует 93% излучения, SPF 30 – 96,6%, SPF 50 – 98%. При этом 100-процентной гарантии не может дать ни один из препаратов или даже их комбинация.

Люди, у которых большое количество родинок на теле; которые в детстве часто получали сильные ожоги; а также те, кто за последние десять лет получил пять и более ожогов, должны минимизировать время пребывания на солнце и регулярно использовать солнцезащитный крем.

Минимальный уровень SPF летом должен быть не менее 30. Для наиболее эффективной защиты следует отдавать предпочтение средствам широкого спектра действия, включающим в себя защиту от UVA- и UVB-лучей. Чрезмерное воздействие последних провоцирует раннее старение, ожоги и рак кожи.

Хорошо, если крем – водостойкий. Кремы с уровнем SPF 50 и выше стоит приобретать на случай длительного пребывания на солнце, а также людям со светлой кожей, восприимчивой к солнечным ожогам.

Следует обращать внимание и на активные компоненты крема: при чувствительной коже или при покупке солнцезащитного средства для детей стоит выбирать формулы на основе оксида цинка или диоксида титана.

Солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждые два-три часа – спустя это время средство прекращает свое действие. Также нужно обновлять защиту после плавания, поскольку вода может смывать ее.

Чем больше солнцезащитного средства нанесено, тем меньше ультрафиолета получает кожа.

Детям до полугода средства с SPF противопоказаны. Более того, в возрасте до трех лет пребывание на солнце желательно ограничить, отдыхая в тени. Защищать от ультрафиолета малыша должны одежда с длинными рукавами, брюки, солнцезащитные очки и головные уборы с широкими полями.

Даже в тени на все открытые участки кожи ребенка каждые два часа (или согласно инструкции) необходимо наносить солнцезащитное средство.

Исследование, проведенное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), ранее показало, что некоторые компоненты солнцезащитных средств, такие как, в частности, авобензон, оксибензон, октокрилен и эксамсул, способны попадать в кровь, преодолевая безопасный барьер.

Кроме того, некоторые вещества в составе солнцезащитных кремов могут попадать в окружающую среду и вредить ей, например, когда человек плавает в море. К ним относятся бензофенон-1, нанодиоксид титана, бензофенон-8, 4-метилбензилиден-камфора, OD-PABA, 3-бензилиден-камфора, нанооксид цинка, оксибензон, октоксиксат и октокрилен.

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