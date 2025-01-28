Как возникло популярное среди молодежи слово 'сигма': кого из киногероев так называют

Вероятно, если у вас есть дети подросткового возраста, вы слышали от них слово "сигма", которое, очевидно, описывает какого-то человека и его качества. Издательство Oxford University Press внесло его в список самых популярных слов среди детей и подростков.

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Но знаете ли вы, что это означает? Разобраться с этим попыталось ВВС, а заодно выяснить, что такое сигма-поведение, сигма-самец и т.д.

В целом "сигма" – это 18-я буква греческого алфавита. Но при чем здесь она? Все дело в том, что греческими буквами стали обозначать своих подопечных исследователи поведения животных. доминантных самцов или самок (в зависимости от вида) они стали называть первой буквой "альфа", активных и успешных, но не вожаков – второй "бета". Неудачники заслужили титул "омега" – эта буква в греческом алфавите является последней.

Очень скоро терминологию подхватили тренеры личного успеха. Они попытались перенести животную иерархию на человеческое общество и начали продавать курсы по тому, как стать альфа-самцом или реже альфа-самкой или завоевать внимание альфа-самца. Такой подход часто критикуют как сексистский.

Ввести термин "сигма" в 2010 году через свой блог предложил американский активист Теодор Роберт Билл. Он опубликовал "пирамиду волчьей иерархии", в которой определил альфа-, бета- и других самцов на ступенях этой пирамиды. А вот сигму вынес за ее пределы. Билл аргументировал это тем, что сигмы находятся на одном уровне с альфами, но в отличие от них не требуют коллектива, стаи, чтобы самовыразиться и самоутвердиться.

Следовательно, сигмами называют "крутых одиноких волков", которые живут по собственным правилам и не пытаются встроиться в общественную иерархию. По натуре они лидеры, но при этом не нуждаются в последователях и не ищут одобрения. Условным сигмам приписывают независимость, загадочность, амбициозность, креативность, нестандартное мышление, но при этом закрытость, склонность молчать и наблюдать.

Считается, что сигмы также привлекательны для противоположного пола, как и альфы, однако не ищут амурных приключений. У них или нет времени крутить романы, или это просто не интересно. Сигмами могут быть как мужчины, так и женщины.

Важное уточнение – профессиональные психологи не оперируют подобными понятиями. Этот термин не считается научным и используется только в популярной культуре.

Кстати, о культуре. В кино можно встретить целый список персонажей, которых можно отнести к классу сигм. Как правило, это неоднозначные герои, сочетающие в себе харизму с чертами характера, которые принято считать отрицательными. Яркий пример такого персонажа – это Патрик Бейтман из фильма "Американский психопат", которого блестяще сыграл Кристиан Бэйл. Выражение лица, которое он создал для своего персонажа, называют сигма-лицом и пытаются копировать.

В разнообразные списки персонажей с нужным набором качеств часто попадают Джон Уик, которого играет Киану Ривз, Райан Гослинг в "Драйве", Роберт де Ниро из фильма "Таксист", Аль Пачино в "Лице со шрамом", Брэд Питт из "Бойцовского клуба" . Из свежих примеров – Киллиан Мерфи в "Острых козырьках" и Джокер Хоакина Феникса.

Из женских персонажей к сигмам можно отнести Венздей Аддамс из "Семейки Аддамс" и чародейку Йеннифер из саги о Ведьмаке. Демонстрирует необходимые черты также Круэлла де Вилль из историй о 101 далматинце. Яркие женские сигма-образы - это также Кэсси Томас из фильма "Перспективная девушка", Невеста из "Убить Билла", партнерка Джокера по вселенной DC Харли Квинн и даже Холли Голайтли из "Завтрака у Тиффани".

Если же вы слышите от своего ребенка характеристику сигма, которая явно не относится к описанию конкретного человека, знайте – это похвала. В переносном смысле термин стал синонимом слов "классно" и "круто".

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