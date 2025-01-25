Часто путают: как правильно называть на украинском женщин-спортсменок

В современном языковом пространстве вопрос гендерного равенства приобретает все большую важность. Одним из аспектов этого является корректное использование феминитивов – форм существительных, обозначающих женщин в профессиональной или общественной сфере.

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Спорт – одна из тех областей, где возникает потребность в четких и правильных формах феминитивов. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть женщин-спортсменок.

Для обобщенного называния спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, используют термин "олімпієць", образовавшийся от него феминитив звучит как "олімпійка".

Это слово соответствует популярнейшей схеме словообразования существительных на обозначение женщин по сфере деятельности. Чаще всего нужно просто добавить суффикс -к- к основе существительного мужского рода.

Например:

баскетболіст – баскетболістка;

волейболіст – волейболістка;

гандболіст – гандболістка;

футболіст – футболістка;

гольфіст – гольфістка;

регбіст – регбістка;

хокеїст – хокеїстка;

дзюдоїст – дзюдоїстка;

тенісист – тенісистка;

серфінгіст – серфінгістка;

велосипедист – велосипедистка;

боксер – боксерка;

атлет – атлетка;

гімнаст – гімнастка.

Другой вариант создания феминитив является суффикс -ин-:

плавець – плавчиня;

борець – борчиня.

В некоторых случаях нужно употреблять суффикс -иц-:

веслувальник – веслувальниця;

фехтувальник – фехтувальниця;

вершник – вершниця.

Есть и формы феминитивов, которые не подпадают под конкретные правила. Если мужчина "стрибун", то женщина "стрибунка". Спортсмен – "стрілець", а спортсменка – "стрільчиня".

Иногда в бытовом языке добавляют не тот суффикс – и промахиваются. Вот и выходят "директорши", "врачихи" и "генеральши". Как правильно назвать женщину-генерала – читайте в материале.

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