Как вместить все вещи в чемодан: советы, которые точно пригодятся перед отпуском

Когда мы собираемся в отпуск, то берем с собой много вещей и думаем, что обязательно их оденем, но это случается крайне редко. Не всегда получается все вместить, даже в большой чемодан.

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Но бывают случаи, когда разрешена только ручная кладь, которая сразу уменьшает объем одежды, которую мы запланировали взять. OBOZREVATEL нашел эффективные способы, как компактно упаковать вещи.

Разложите всю одежду, которую планируете взять с собой и отсейте половину. Выбирайте одежду одной цветовой гаммы. Так, вы сможете менять наряды, не используя много вещей. Если вы едете в прохладный климат, то сразу одевайте куртку или пальто, в котором планировали быть там, чтобы не складывать его в чемодан.

Берите с собой вещи, которые не мнутся. Если у вас в гардеробе есть одежда из трикотажа или хлопка, то отдавайте предпочтение им. Такой материал можно не гладить, и это сэкономит время и место.

Чтобы в чемодан поместилось больше вещей, необходимо правильно их складывать. Одежду из мягкой ткани сверните и положите на дно чемодана, а из жесткой – сложите сверху. К примеру, джинсы или юбки положите друг на друга, чередуя талии с подолом. Затем очередь рубашек и блузок. После этого затяните ремни по периметру чемодана, чтобы слегка прижать одежду.

А чтобы легко достать нужную вещь из чемодана, положите между слоями вещей пакеты.

Берите с собой в путешествие максимум три пары обуви. Самые объемные сразу наденьте, а остальные пары сложите в чемодан. Перед упаковкой обязательно поместите обувь в герметичные пакеты, чтобы не испачкать другие вещи.

Также не стоит брать с собой всю косметичку. Выберите важные косметические средства и сложите в специальную сумку или отделение в чемодане.

Ювелирные украшения нежелательно брать с собой на отдых. Но если вы все же хотите похвастаться ими, то положите их в контейнер для лекарства, чтобы уменьшить риск кражи.

Хрупкие предметы лучше заверните в одежду и поместите в центр чемодана, окружив другими вещами по бокам.

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