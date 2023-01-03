Как включить кондиционер на тепло: подробная инструкция

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Согреть квартиру можно кондиционером. Конечно, это не сможет полноценно заменить отопление, но создать с помощью кондиционера комфортную температуру в комнате – вполне реально. При какой температуре можно включать кондиционер на обогрев и как это правильно сделать, разбирался OBOZREVATEL.

Режим обогрева

Проще всего воспользоваться инструкцией. Сплит-системы кондиционеров обычно имеют следующие функции:

– охлаждение

– вентиляция

– дренаж

– обогрев

Возможны и дополнительные режимы, в зависимости от модели кондиционера. На большинстве из них установлен автоматический режим. Это означает, что устройство самостоятельно регулирует температуру и влажность в комнате в зависимости от заданных параметров режима.

Температурные границы

+25°С – максимальная температура воздуха, при которой кондиционер будет работать корректно.

Резкое увеличение или уменьшение этого предела может привести к сбою в системе и даже поломке прибора.

Нижний температурный порог составляет – 5°С. При более низкой температуре система может просто замерзнуть. Производители кондиционеров часто ограничивают гарантийные обязательства по эксплуатации при очень низких температурах.

Но сейчас существуют кондиционеры, которые могут работать при температуре до – 25°С. Эти системы оснащены тепловым насосом и способны прогреть даже самое холодное помещение.

Как согреть комнату кондиционером

Чтобы убедиться, что на кондиционере есть функция обогрева, найдите на пульте кнопку "HEAT" – так обозначают тепловой режим.

Далее нужно нажать "ON". Это включит сплит-систему.

Итак, система запущена. Теперь выберите режим обогрева. Просто нажимайте кнопку "HEAT".

Кнопки "+" и "-" помогут настроить комфортную температуру. Однако не делайте ее слишком высокой, не эксплуатируйте кондиционер на грани его возможностей – он может быстро сломаться.

И главное – не ждите, что в комнате мгновенно станет тепло. Если из кондиционера сразу не вышел теплый воздух, не паникуйте и не пытайтесь перенастраивать систему, повторно нажимая на кнопки. Теплый воздух пойдет не сразу. Кондиционеру нужно время, обычно 5-10 минут. Только в случае, если прошло больше 15 минут, а вы так и не почувствовали потепление, попробуйте сбросить настройки и начать сначала.

Помните, обогрев напрямую зависит от наружной температуры воздуха. Если она слишком низкая, прибору сложнее выполнять функции, а на установку желаемого уровня тепла в помещении уйдет больше времени.

Обратитесь в сервисный центр, если на вашем кондиционере есть режим обогрева, но он не работает.

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