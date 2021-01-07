Как вести себя на Рождество в условиях пандемии коронавируса: основные правила

Во время посещения церквей и храмов на Рождество верующим необходимо помнить о карантинных ограничениях и подойти к привычным ритуалам ответственно.

Соответствующие советы накануне праздника в Facebook опубликовал Центр общественного здоровья Украины. Там напомнили, что прежде всего следует помнить, что люди старше 60 лет находятся в группе наибольшего риска, поэтому им необходимо оставаться дома и не подвергаться опасности.

Также в центре посоветовали участвовать в богослужениях, просматривая онлайн трансляции дома, чтобы избежать больших скоплений людей, а для тех, кто все-таки решит их посетить, привели рекомендации, которые могут уберечь от заболевания:

Надевайте маску, следите, чтобы маска закрывала и нос, и рот;

Соблюдайте гигиену: пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 60% спирта, не трогайте лицо, особенно глаза, рот, нос, следуйте этикету кашлю: кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;

Соблюдайте физическую дистанцию – религиозные мероприятия могут проходить в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров, на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими;

Если вы или ваши близкие имеют симптомы гриппа или COVID-19, оставайтесь дома;

В храмах необходимо усилить меры противоэпидемической безопасности, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь;

Соблюдать правила гигиены во время причастия и подавать дольки с дискоса в руки. Для обтирания губ следует использовать одноразовые салфетки, а для запивки – одноразовую посуду;

Достаточным проявлением уважения к святыням (креста, икон, святых мощей) является поклон перед ними, без целования;

Допускать практику общей исповеди;

Колядовщикам стоит придерживаться всех обязательных норм – носить маску, соблюдать правила личной гигиены, физической дистанции и не заходить в дома, а находиться на улице.

Напомним, православное Рождество в Украине отмечается 7 января, а в канун – 6 января – Сочельник. В этот день верующие соблюдают строгий пост до восхода первой звезды, а на ужин подают 12 блюд. Накануне праздника OBOZREVATEL напомнил о его традициях, приметах и запретах.

А вот на само Рождество верующие посещают праздничное богослужение, приветствуют друг друга и колядуют. Также в этот день стоит помогать детям-сиротам, бедным, больным – всем, кто по какой причине лишен праздничных радости. Также в этот день существует ряд обычаев, примет и запретов.

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