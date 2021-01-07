Як поводитися на Різдво в умовах пандемії коронавірусу: основні правила

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
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Українцям нагадали про карантинні обмеження напередодні Різдва

Під час відвідування церков та храмів на Різдво вірянам необхідно пам'ятати про карантинні обмеження та підійти до звичних ритуалів відповідально.

Відповідні поради напередодні свята у Facebook опублікував Центр громадського здоров'я України. Там нагадали, що насамперед варто пам’ятати, що люди старші 60 років перебувають у групі найбільшого ризику, тому їм необхідно залишатися вдома й не наражатися на небезпеку.

Також у центрі порадили долучатися до богослужінь, переглядаючи онлайн трансляції вдома, аби уникнути великих скупчень людей, а для тих, хто все-таки вирішить їх відвідати, навели рекомендації, які можуть уберегти від захворювання:

  • Одягайте маску, слідкуйте, щоби маска закривала й ніс, і рот;

  • Дотримуйтесь гігієни: користуйтеся антисептиками з вмістом не менше 60 % спирту, не торкайтесь обличчя, особливо очей, рота, носа; дотримуйтесь етикету кашлю: кашляйте та чхайте в згин ліктя чи одноразову хустинку;

  • Дотримуйтесь фізичної дистанції — релігійні заходи можуть проходити в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

  • Якщо ви або ваші близькі мають симптоми грипу або COVID-19, залишайтеся вдома;

  • У храмах необхідно посилити заходи протиепідемічної безпеки, використовувати засоби дезінфекції, зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь;

  • Дотримуватися правил гігієни під час причастя і подавати часточки з дискоса в руки. Для обтирання губ слід використовувати одноразові серветки, а для запивки — одноразовий посуд;

  • Достатнім виявом шанування святинь (хреста, ікон, святих мощей) є поклон перед ними, без цілування;

  • Допускати практику загальної сповіді;

  • Колядникам варто дотримуватися всіх обов’язкових норм — носити маску, дотримуватися правил особистої гігієни, фізичної дистанції та не заходити до будинків, а перебувати на вулиці.

Українцям розповіли, як дотримуватися карантинних обмежень на Різдво
У центрі порадили брати участь в богослужіннях, переглядаючи онлайн трансляції вдома, щоб уникнути великих скупчень людей

Нагадаємо, православне Різдво в Україні відзначається 7 січня, а в переддень – 6 січня – Святвечір. Цього дня віряни дотримуються суворого посту до сходу першої зірки, а на вечерю подають 12 страв. Напередодні свята OBOZREVATEL нагадав про його традиції, прикмети і заборони.

А от на саме Різдво віряни відвідують святкове богослужіння, вітають одне одного та колядують. Також цього дня варто допомагати дітям-сиротам, бідним, хворим – усім, хто з якоїсь причини позбавлений святкових радощів. Також для цього дня існує низка звичаїв, прикмет і заборон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • цьогоріч на Різдво українці відпочиватимуть чотири дні поспіль, а всього на січень 2021 року випадає 12 офіційних вихідних і 19 робочих днів;

  • здавна популярними традиціями серед українців на Святвечір та Різдво були Ворожіння. У народі вважається, що в цей час посилюється зв'язок із потойбічним світом і є шанс дізнатися відповіді на злободенні особисті питання.

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