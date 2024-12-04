Как в столовых СССР массово экономили на продуктах: какие секреты существовали

Найти в СССР действительно качественную еду было сложно. Дефицит, прежде всего, охватил сферу общепита. Учитывая частые проблемы с поставками продуктов, в столовых вынуждены были идти на разные уловки. Делалось это не только с целью экономии, но и чтобы потребители не сильно жаловались на вкус блюд.

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OBOZ.UA рассказывает, какие секреты существовали в советских столовых. Заподозрить хитрость, кстати, удавалось редко, ведь блюда оставались довольно сытными и приемлемыми по вкусу.

Качественная сметана в СССР была дефицитным продуктом. Использовать настоящую жирную сметану повара не могли из-за высокой себестоимости. Приходилось идти на обман. Сначала к сметане добавляли кефир в пропорции 1:4 (очень редко доходило к соотношению 1:3), а затем жидкую массу "загущали" мукой. Этот новый продукт хорошо насыщал, но очень тяжело переваривался.

Многие с ностальгией вспоминают вкус советских котлет из столовых, но правду о фарше работники заведений, конечно же, умалчивали. Качество мясного фарша было, мягко говоря, сомнительным. Для приготовления котлет обычно использовали мясо самого низкого качества, а чтобы это скрыть, в смесь просто добавляли большое количество чеснока, соли и перца. Специи маскировали настоящий вкус не самого лучшего фарша. Если кому-то не нравилась такая чесночная ароматерапия, повара объясняли это пользой – чеснок, мол, оказывает противовирусное действие, поэтому кушайте на здоровье.

Супы почти никогда не готовили на цельном куске говядины или свинины – это считалось настоящей роскошью. Первые блюда варили на костях и мясных обрезках. Кстати, большинство советских семей и дома не ели настоящих наваристых бульонов. Готовить на цельном куске мяса было слишком дорого.

Все блюда подавались с хлебом и везде говорили о пользе такого питания. Дело в том, что хлеб стоил копейки. На один прием пищи давали 3-4 куска хлеба вприкуску с основным блюдом – так люди быстрее насыщались, а продуктов уходило меньше.

Готовили в советских столовых преимущественно на пару. А отказ от жареного объяснялся не заботой о здоровье населения, а экономией. При варке продукт не так сильно уменьшался, как в процессе жарки. Кроме того, можно было сэкономить на растительном масле.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой продукт когда-то был в каждом советском доме, а сейчас его употреблять не советуют.

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