Как в СССР пытались 'слепить' из людей идеальных коммунистов: секреты пропаганды

Пропаганда в СССР являлась мощным инструментом, который использовался для формирования и контроля массового сознания. Она проникала во все сферы жизни советского человека: от образования и культуры до политики и экономики. Пропаганда влияла на поступки и чувства. Школы и университеты воспитывали молодежь в духе коммунистических идеалов.

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Искусство и литература использовались для прославления партии, государства и советского образа жизни. OBOZ.UA рассказывает, как действовала пропаганда в СССР.

Интересно, что до 1933 года даже на газетных страницах фотография Сталина публиковалась редко, да и чаще в компании соратников. Массовый культ личности начал формироваться после 1934 года, когда начали выпускать репродукции картин с портретом вождя, производить памятники и бюсты.

В начале 1934 г. прошел 12 съезд ВКП(б). Уже тогда все съезды и пленумы носили формальный характер, а главным органом управления стало Политбюро. Никто, конечно, не претендовал на роль определяющего идеолога – им был Сталин.

Агитпроп (абревиатура от агитации и пропаганда) – это сеть органов, сложившаяся в Союзе еще в 1920-х годах. Под влияние и контроль агитпропа подпадали СМИ, кинематограф, управление по делам литературы и издательства и т.д. – то есть все, что так или иначе могло влиять на ум и чувства советских граждан.

Тотальный контроль литературы, культуры и искусства – один из основных принципов любой пропагандистской деятельности.

Газетная оппозиция была уничтожена. Все издания стали государственными и идеологически выверенными. СМИ часто организовывали травлю по приказу партии.

Тогда же стали использовать другой принцип пропаганды – повторение. Информации в СМИ было мало, и она активно дублировалась в центральных, областных и районных изданиях, причем неоднократно. Сложные политические и экономические вопросы упрощались до простых лозунгов и идей, понятных широким массам.

Советская пропаганда была открыта. Поэтому психоаналитики отмечают, что для многих это было непохоже на манипуляцию подсознанием. Пропаганда проводилась в формате так называемых открытых честных бесед. Таким образом, обществу прививались определенные ценности и установки, создавая образ идеального коммуниста.

В 1935 году агитпроп был разделен на пять отделов. Появился отдел устной пропаганды. Обычно через нее пропагандировались даже не коммунистические догмы, но и общепринятые нормы. Например, активно стали пропагандировать здоровый образ жизни, комсомол, образ Павлика Морозова и т.д. Всюду велась пропаганда передовиков производства – о них писали на страницах газет, их фотографии украшали доски уважения. Все должны были быть стахановцами, а пятилетки нужно было завершить через три года.

Частью пропаганды стало массовое переименование городов, деревень, улиц в честь культовых личностей. Культ Ленина начиная с 1930-х годов сменился культом Сталина.

Любой пропаганде нужен враг. Сначала это были классовые враги революции, затем образ врага стал больше ассоциироваться с немецкой формой времен Второй мировой. Позднее западные страны, особенно США, изображались как агрессивные и враждебные силы, стремящиеся уничтожить СССР. Советские граждане имели ограниченный доступ к информации о других странах и западном мировоззрении.

С появлением внешнего врага не исчезли и внутренние. Постоянный поиск и разоблачение "вредителей", ведущих подрывную деятельность, был частью агитации и пропаганды.

В 1961 году на очередном съезде КПСС был принят "Моральный кодекс строителя коммунизма". Кодекс содержал десять пунктов, а главным требованием была приверженность коммунизму и любовь к социалистической родине. Советский человек должен был работать, однако не во благо самого себя, а во имя всеобщей коммуны.

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