По блату и не один раз: как в СССР покупали дефицитную 'Волгу' по цене трехкомнатной квартиры

"Волга" в СССР была не просто автомобилем, а настоящим символом статуса и престижа. Однако, из-за тотального дефицита, приобрести желанную модель было довольно сложно даже тем, кто мог себе это позволить. Чаще "Волгами" пользовались в ведомственных учреждениях – от милиции или скорой помощи до служб такси.

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Конечно, можно было стать в очередь на заводе-производителе, но ожидание могло составить несколько лет, а то и десятилетий. Как в СССР покупали дефицитную "Волгу" по цене трехкомнатной квартиры – читайте в материале OBOZ.UA.

В первую очередь стоит заметить заоблачную цену. К примеру, в 1980-е годы "Волга" стоила 16200 рублей, при этом средняя зарплата составляла 180-220. Тогда ВАЗ-2101 стоил 5690 рублей, ВАЗ-2107 – 9000 рублей, а "Москвич-2140" – 6865 рублей.

Для сравнения следует отметить, что трехкомнатную кооперативную квартиру в столице можно было приобрести от 11 000 рублей, так что "Волга" стоила дороже жилья.

Дефицит также сыграл роль. Хотя некоторые предприятия предоставляли своим работникам возможность приобрести авто по специальным ценам, но количество таких машин было ограничено, а выбор моделей часто невелик.

Приходилось либо чрезвычайно долго стоять в очереди, либо искать блату. Благодаря связям, знакомствам или взяткам, некоторые могли "пробить" себе очередь или получить направление на покупку авто.

В конце существования СССР процесс покупки автомобиля тоже был очень интересным. Платить приходилось дважды, ведь уложиться в один чек не получалось технически, фискальная система не предусматривала таких сумм. Дело в том, что максимальная сумма, на которую был рассчитан чек Ощадбанка, была четырехзначной – 9999 рублей.

Некоторые люди обменивали свои квартиры, дачи или другие ценности на желаемую машину. А те, кто имел доступ к иностранной валюте, могли приобрести "Волгу" в магазинах "Березка" или через специализированные организации.

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