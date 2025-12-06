Российские чиновники, которые в последние недели комментируют миротворческие усилия администрации Дональда Трампа, не забывают подчеркнуть, что российско-американский диалог по поводу условий завершения российско-украинской войны должен соответствовать "духу Анкориджа". Но как это?

На перший погляд, це виглядає дивно. Адже під час американсько-російського саміту на Алясці не вдалося досягти жодних домовленостей, він навіть завершився завчасно… Так, Дональд Трамп згодом намагався кваліфікувати свою зустріч з Путіним як успіх, але, здається, крім нього у Сполучених Штатах так не вважав взагалі ніхто. Ну і жодної конкретики цього успіху Трамп ніколи не демонстрував. Тоді який такий дух?

Разом з тим росіяни мають рацію. Саме тоді відбувся реальний злам в американській позиції.

Якщо до побачення з Путіним Трамп все ж таки обстоював ідею припинення вогню з подальшим мирним процесом, після Аляски він майже остаточно затвердився на ідеї підписання мирної угоди — тобто перемовин під час війни. А це саме путінська ідея

Путін продовжує розраховувати за допомогою мирних перемовин і демонстрації власної миролюбності "купувати час" для продовження війни на винищення і окупації нових українських земель. Тому мирний план Трампа влаштовує російського президента не змістом, а самим фактом свого існування. Самою логікою, що спочатку потрібно домовитися про мир — а припинення вогню має стати частиною цих домовленостей.

Тому що в цій логіці "човникова дипломатія" трампівських посланців може займати скільки завгодно часу, тривалі перемовини то з росіянами, то з українцями можуть відбуватися місяцями — а війна буде продовжуватися. Так, можна сказати, що Трамп якраз зацікавлений в тому, щоб війна завершилася якнайшвидше — хоча б з точки зору можливості отримати омріяну Нобелівку. Але якщо Путін не збирається домовлятися швидко, Трамп просто змушений буде погодитися з його темпами. Американський президент після чергового кавалерійського маршу в бік мирного врегулювання вже знову визнав, що ніяких остаточних термінів у нього немає. Хіба це не те, чого добивається Путін?

І коли ми починаємо обговорювати деталі мирного плану, зміни до нього, "справедливий" чи "несправедливий" зміст тих чи інших статей ймовірної угоди, ми насправді потрапляємо в чергову путінську пастку.

Тому що всі розмови про справедливість чи несправедливість мають відбуватися після припинення вогню — а не під час бойових дій

Бо перемовини про мир під час бойових дій — це не перемовини, а тиск агресора на жертву і затягування часу у сподіванні запобігти новим санкціям. І здається, Трамп це чудово зрозумів від самого початку й саме тому пропонував Путіну припинення вогню. Чому ж американський президент змінив свій підхід?

Можливо, тому що вирішив, що примусити Путіна швидко зупинити вогонь йому все одно не вдасться — а якщо він погодиться на мирні перемовини, тобто піде назустріч російському президенту — тоді і зʼявиться шанс і припинити вогонь, і завершити війну. Заразом.

Але Трамп недооцінює Путіна. Для російського президента будь-який крок назустріч і є поразкою опонента, якого тепер потрібно тільки дотиснути. І тепер Путін не тільки тягне час, але й переодягається у військовий однострій і погрожує "війною до останнього українця" чи навіть готовністю війни в Європі. Так, раніше російський президент не робив таких зухвалих заяв, але раніше і американський президент не йшов йому назустріч у самій послідовності кроків у процесі завершення війни.

Ось це насправді і є "дух Анкоріджа".