В оккупированном Крыму есть 11,5 тыс. участков "нерезидентов РФ" – то есть украинцев, которых оккупанты приравняли к иностранцам. С марта 2021 года российские власти запретили им владеть своей землей, если это земля находится в "пограничных регионах". А это примерно 80% всего Крымского полуострова. Поэтому люди получают уведомления из оккупационного суда, им сносят дома, они вынуждены продавать свою землю или даже арендовать ее у местных властей.

Схема: как "официально" забрать участок в Крыму

В марте 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ № 201. В нем – список приграничных территорий РФ, где иностранцы не должны быть владельцами земельных участков. Конечно, почти все морское побережье Крыма попало в "счастливый список". Исключение составили всего три внутренних района – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Также в перечень не вошел Верхнесадовский сельсовет в Севастополе.

Видео дня

С тех пор все, кто не имел паспорта гражданина России, имели ровно год времени и несколько вариантов действий: продать, подарить или передать землю в государственную или муниципальную собственность. В последнем случае у "иностранцев" было приоритетное право на аренду своей земли.

"Европейский Союз и ряд стран, такие как Франция и Германия, не признали и осудили указ Путина. Это ведь политика принудительной интеграции, которую Российская Федерация воплощает в жизнь на полуострове. Кроме того, принудительное навязывание российского гражданства – грубое нарушение норм международного права. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, признало документ "юридически ничтожным" для оккупированного Крыма", - комментирует ситуацию Анастасия Калиниа, юрист КрымSOS.

В июле 2021 года таких зучастков было около 7,3 тысячи, а уже в декабре 6,6 тысяч. Полностью от своего имущества "отказались" 500 "иностранцев". Вот три истории крымчан, вошедших в эту печальную статистику.

Продай за три копейки - цену на землю занижают в 10 раз

В КрымSOS позвонила пожилая женщина, приехавшая из Крыма в Харьков. У нее с мужем есть пай на полуострове. Раз в год семья ездила в Крым за деньгами – землю арендовали местные фермеры. Супруги не оформляли российские паспорта.

И вот Путин подписал указ, потом началась пандемия, закрываются границы… Пенсионеры хоть и беспокоились, что потеряют свою землю в Крыму, но поехать туда не могли.

"Им позвонили фермеры и пообещали все устроить – но такие схемы нелегальны. Затем к старикам обращались из местной оккупационной администрации. Говорили, что в суд подали и будет им компенсация денежная. Но сумма в десять раз ниже рыночной", – рассказывает Анастасия Калинина.

Трактором сносят дома и выдирают деревья

Другая история случилась с крымчанином Юрием Каменским из Партенита – ему с несли дачу, которая была на участке садоводческого общества "Рассвет". Таково было решение местного оккупационного суда. Однако мужчина не знал о нем, успел только увидеть, как трактор сравнял домик с землей и уничтожили фруктовые деревья.

"О "гостях" рассказал сосед. Бросился на дачу, а у моих ворот стояли бойцы ОМОНа с автоматами. От них я узнал, что у меня нет больше "прав" на восемь соток, которыми я распоряжался 22 года. Потому что вроде бы землю мне при Украине выдали нелегально. А значит, нелегальный и садовый домик 30 квадратных метров, который я построил сам, и в котором мы с женой и детьми жили летом", – рассказывает Юрий.

"Продал" родственнику – еще одна схема "легализации" права собственности

В одной из групп в социальной сети Facebook крымчанин Сергей Кирпис написал, что продал свой участок родственнику.

"У меня была ситуация с участком в Бахчисарайском районе, который попал в перечень пограничных через с. Песчаное – выход к морю, то есть якобы предел. Вариантов было два: попытаться продать так называемому гражданину РФ или подарить кому-то своему с "красным паспортом". Я подарил родственнику. Оформление стоило 350 рублей. Главное, что при любом соглашении, – в Украине это будет ваша земля", – поделился Сергей.

Такой компромисс подходит только тем, кто физически находится в Крыму. А ведь с началом пандемии в РФ действуют определенные ограничения на въезд и выезд. К примеру, оккупанты не пропустят вас если у вас нет родных на полуострове.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно отмечало, что права законных собственников на земельные участки в Крыму, изъятые незаконным путем, будут восстановлены после деоккупации полуострова", – отмечает Анастасия Калинина.

Она советует также всем, кто испытывает проблемы с крымским участком – обратиться к оккупационным властям, сообщить об отказе продавать землю. Затем можно обращаться в правоохранительные органы Украины, чтобы возбудить уголовное дело по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

"Украинцы также обращаются и в Европейский Суд по правам человека. Это поможет зафиксировать нарушение Вашего права собственности на земельный участок со стороны РФ и присудить компенсацию за нарушение ваших прав", – рассказывает Анастасия Калинина.