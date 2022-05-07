Как узнать, есть ли топливо на конкретной АЗС и сколько могут продать: разъяснение

Существует два способа узнать о наличии топлива на конкретной заправке, не объезжая при этом все АЗС в окрестности. Для этого необходимо воспользоваться специальными картами или телефонами "горячих линий".

В период дефицита топлива, когда непозволительной роскошью являются его поиски по городу на автомобиле, OBOZREVATEL решил напомнить, как упростить себе задачу. Так, перед поездкой на АЗС лучше заранее узнать наличие на ней дизеля или бензина – для таких целей существуют специальные независимые ресурсы:

В частности, для Киева карта наличия топлива, созданная Департаментом цифровых коммуникаций КГГА;

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Карта АЗС и топлива от ЛУН Місто – охватывает почти всю Украину, но не все сети АЗС.

На этих сервисах указаны адреса АЗС, наличие топлива и метод заправки – за наличные, с помощью фирменного приложения лояльности, талонов или системы мгновенного расчета с помощью смартфона.

Также перед выездом на заправку стоит уточнить наличие топлива еще и по телефону горячей линии, которая есть у каждой сети:

ОККО 0800501101

UPG 0800500064

SOCAR 0800508585

WOG 0800300525

AVIAS/ANP 0800501788

SHELL 0800500423

AMIC 0800501110

БРСМ 0800303404

МОТТО 0800330250

KLO 0672457500.

У оператора на горячей линии можно узнать о способе расчета на конкретной АЗС еще перед приездом на колонку, ведь на некоторых из них продают только топливо, которое было предварительно приобретено в фирменном приложении АЗС, где цены существенно выше.

Для того, чтобы купить топливо через приложение загрузите его, выбрав нужную АЗС в AppStore/GooglePlay. После регистрации в приложении купите талон на топливо или необходимое количество литров прямо в нем, просканируйте талон на кассе АЗС и заправляйтесь.

Нопомним: 7 мая указал на необходимость устранения очередей на АЗС. Как заявила первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с МИД ведется работа по предоставлению нашей стране зеленого коридора в портах Восточной Европы.

Стоит отметить, что в Киеве, как и в других городах Украины, критически не хватает бензина. Сети АЗС вводят ограничения, а некоторые из них просто закрылись или начали продавать топливо по спецталонам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина отменила акциз на топливо, снизило НДС с 20 до 7%, а также ввели новую формулу расчета. Это позволило снизить цену на АЗС примерно на 5 грн за литр. Топливо теперь закупают в Европе, а не Беларуси и РФ.