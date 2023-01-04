Как утеплить обувь и согреть ноги зимой: полезные советы

Зима – период частых простудных заболеваний. Холод, снег, дождь, перепады температуры оказывают негативное влияние на организм.

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Важно не только повышать иммунитет, но и принимать ежедневные элементарные меры во избежание переохлаждения. В первую очередь – утеплить обувь. Собрали основные правила, как это правильно сделать.

С детства нас учили держать ноги в тепле. Лучше отказаться от тесной обуви, которая ухудшает кровообращение. Женщинам следует заменить элегантные каблуки на комфортную ровную (но не тонкую) подошву. Ноги быстро замерзают, если стопа пережата. Обратите внимание на носки – , они также не должны сдавливать ногу. При вегето-сосудистых заболеваниях или пониженном давлении кровь плохо циркулирует в сосудах, поэтому конечности почти постоянно мерзнут.

Толстая подошва и мех в обуви

Тщательно подойдите к вопросу выбора обуви. Можно даже купить ботинки на размер больше, чтобы иметь возможность надеть теплый носок из шерсти.

Тонкая подошва почти сразу пропустит холод, поэтому выбирайте модели на небольшой платформе. Обувь должна быть с мехом внутри.

Теплая дополнительная стелька

Купите стельку из хлопка или меха. Если есть возможность – положите под ступню две пары стелек.

Есть еще старый способ – добавить несколько слоев газетной бумаги. Этот метод, хоть простой и бюджетный, но не такой действенный.

Стелька своими руками

Надежную стельку очень легко сделать самостоятельно. Возьмите фольгированный теплоотражатель (его можно купить в любом строительном магазине). Достаньте из своей обуви стельку, положите на теплоотражатель, обведите маркером и вырежьте стельку.

Полезный лайфхак: чтобы ноги не прели, сделайте в стельке несколько маленьких отверстий, не более 5 мм в диаметре.

Добавьте горчицу

Тоже старый практический метод, которым спользовались еще наши дедушки. Насыпьте сухую горчицу в носки. Одну пару носков наденьте на босу ногу, а наверх – носки с горчицей.

Перечный пластырь

Перечный пластырь можно купить в аптеках. Наклейте его на тонкий носок, желательно из хлопка. Наденьте на ступню, а сверху добавьте еще один, теплый носок.

Откажитесь от курения на улице

Никотин и смолы, содержащиеся в сигаретах, сужают стенки сосудов. Кровь плохо поступает к конечностям. Поэтому лучше не курить на улице в холодное время года.

Как переохлаждение ног влияет на весь организм

Не простудой единственной грозит переохлаждение ног. Страдают и органы дыхания.

Из-за холодных конечностей может развиться ряд заболеваний мочеполовой системы. Множество женщин зимой долго мучаются с циститом.

Часто чувствуете боль в суставах? Это также может являться следствием переохлажденных ног.

При замерзании появляется онемение конечностей, переходящее дискомфорт и боль при хождении.

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