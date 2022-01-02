Как укрепить иммунитет зимой: топ-10 советов

Есть несколько профилактических мер, которые помогут снизить ваши шансы заболеть в зимний период. Необходимо укрепить иммунитет, чтобы вы были вооружены и готовы к отпору.

О том, как этого добиться, пишет издание The Handbook. Специалисты дали 10 советов, которые помогут укрепить вашу иммунную систему зимой.

Сон может быть самым важным способом укрепить вашу иммунную систему. Специалисты утверждают, что взрослые, которые спят менее 7 часов в сутки, втрое чаще болеют простудой, чем люди, которые спят более 8 часов.

Оптимальное количество сна для взрослого составляет 7-9 часов в сутки, что повышает адаптивность иммунной системы и процесс восстановления.

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Помогут вам получить спокойный и здоровый ночной сон физические упражнения в течение дня, отказ от кофеина, выключение гаджетов за час до сна и прием натуральных добавок, таких как мелатонин.

Регулярные упражнения повысят иммунитет, снизят стресс и в целом сделают вас здоровее. Способность физических упражнений помочь уснуть и улучшить самочувствие важна для укрепления иммунной системы. Вам не обязательно начинать подготовку к марафону, но ежедневные 30-минутные прогулки могут стать ключом к поддержанию формы и здоровья.

Строгая диета, состоящая из одних фруктов и овощей, не защитит вас от простудных и вирусных заболеваний. Мало того, слишком строгое соблюдение диеты может снизить защитную систему и сделать вас более восприимчивыми к болезни.

Поэтому при борьбе с простудой важно сбалансировать то, что вы едите. Лучшим способом укрепить иммунную систему будет употреблять продукты из разных пищевых групп – жиры, сложные углеводы, белки, свежие овощи и фрукты, держа при этом баланс.

Необходимо пить много воды каждый день. В кровеносной системе имеется жидкость, которая называется лимфой. Она переносит клетки иммунитета, борющиеся с инфекциями, по всему телу и почти полностью состоит из воды. Поэтому если вы не потребляете достаточное количество жидкости, способность вашего организма реагировать на инфекцию сильно замедляется.

В среднем взрослые должны выпивать от 2 до 3 литров воды в день. Однако нет необходимости пить воду каждую секунду в течение дня. Вы также можете получить гидратацию более привлекательными способами, например, выпив хороший чай с лимоном. Но не забывайте, несмотря на чай пить и обычную воду.

Употребление алкоголя может ингибировать широкий спектр иммунных функций и реакций. Хотя нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, умеренное употребление – наилучший способ уберечь иммунную систему.

Уход за собой проявляется во многих формах – это может быть длительная ванна после напряженного дня, нанесение маски для лица или ранний отход ко сну. Уделите хотя бы 30 минут своего рабочего дня, чтобы позаботиться о себе, и это поможет вам поддержать свой иммунитет. Не забудьте вечером принять горячую детоксицинирующую ванну, почитать хорошую книгу или отправиться на прогулку, слушая приятную музыку.

Хотя витамин С полезен для иммунитета и помогает регулировать лейкоциты, чтобы вы могли бороться с вирусами и бактериями, это не единственная добавка, полезная для здоровой иммунной системы. Прием витамина D, цинка, витамина E и жирных кислот омега-3 поможет вам регулировать естественный защитный механизм вашего организма.

Витамин С чаще всего содержится в апельсинах, клубнике и помидорах. Вы можете найти витамин Е в миндале, семенах и арахисовом масле. Омега-3 и цинк содержатся в красной рыбе, такой как лосось. Попробуйте переключить свой рацион на продукты, богатые питательными веществами, которые будут предотвращать заболевания.

Стресс может снизить ваши внутренние защитные механизмы больше, чем что-либо еще. Хуже всего в стрессе то, что он оказывает спиралевидное действие, когда в тяжелых случаях он может привести к потере сна, аппетита, и увлечению нездоровыми привычками, которые сделают вас уязвимым для любого вируса.

Сделать паузу и выполнить дыхательные упражнения раз в день – один из лучших способов снизить стресс и, как следствие, повысить свой иммунитет.

Одно из самых расслабляющих дыхательных упражнений – это техника 4-7-8. В этом упражнении вы полностью выдыхаете воздух через рот, делаете вдох через нос в течение 4 секунд, задерживаете дыхание на 7 секунд, затем выдыхаете через рот в течение 8 секунд. Повторите столько раз, сколько вам нужно, чтобы почувствовать себя более расслабленным.

Общение с друзьями и семьей может стать отличным способом повысить ваш иммунитет. Поддержание уровня эндорфинов на высоком уровне – одно из средств борьбы с болезнями и повышения вашего самочувствия. Подобно тому, как физические упражнения высвобождают эндорфины и укрепляют иммунитет, простое общение с другими людьми может сделать вас сильнее в долгосрочной перспективе.

Эти правила просты и всем известны – мыть руки после похода в магазин за продуктами, чистить или мыть фрукты перед употреблением. Не забывайте также о дезинфицирующих средствах для рук.

И помните, что один из лучших и надежных способов не заболеть зимой – держаться подальше от больных.

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