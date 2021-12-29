Что нужно сделать украинцам, чтобы безопасно встретить Новый год: Ляшко дал советы

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться не только от коронавируса, но и от других инфекционных болезней. Сделать это он предлагает перед новогодними праздниками.

Об этом глава Минздрава написал на своей странице в Facebook. Министр подчеркнул, что такое решение позитивно скажется не только на здоровье, но и на эпидемиологической ситуации.

"Чтобы они (праздники) прошли весело и безопасно для вашего здоровья и негативно не повлияли на существующую эпидемиологическую ситуацию, рекомендую начать их с вакцинации", – отметил Ляшко.

Руководитель ведомства призывает украинцев сделать прививки самим и убедить поступить так же тех, с кем они планируют отмечать праздники.

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Ляшко напомнил, что в Украине зафиксирована циркуляция вируса гриппа А (H3N2) и В. Также растет заболеваемость гриппообразными заболеваниями.

Сейчас, по его данным, гриппом и ОРВИ в стране заболели 2,8 млн человек, из которых 38,3% составляют дети до 17 лет. в то же время вакцинировано всего 113 818 человек, из которых 64,7 тысячи – медики.

Министр подчеркнул, что вакцин в стране достаточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 6 по 12 декабря, кроме COVID-19, зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.