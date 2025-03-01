Как украинцы призвали весну в старину: традиции и известные веснянки

Весна всегда считалась символом возрождения природы и новой жизни. С давних времен украинцы встречали ее, устраивая обряды, олицетворявшие пробуждение земли и приход тепла. Весенние праздники полны духовного содержания и отражают народные верования и христианские традиции.

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В этот период обычно пели обрядовые песни – веснянки. Их еще называли "гаївками", "гагілками", "ягілками", "риндзівками", "городальками". OBOZ.UA рассказывает, как украинцы издавна призвали весну и публикует самые популярные веснянки и гаивки.

Что такое веснянки и гаивки

Веснянки относятся к обрядовым песням, которыми прославляли приход весны и начало полевых работ. Эти песни имели особое значение, ведь у древних славян год начинался именно с весны.

Исполнение веснянок сопровождалось традиционными хороводами и действами, призывающими на плодородие земли и щедрый урожай. Празднование прихода весны также означало прощание с зимой: соломенное чучело сжигали или топили, символически завершая холодный период.

Также хозяйки выпекали жаворонков – это ароматные сдобные птички из теста. Ими угощали детей, а также подбрасывали в небо, призывая весну и прося об щедром урожае.

Веснянки пели и в течение периода Масленицы. В некоторых регионах Украины на Благовещение издавна водили так называемое "весеннее дерево" – ветку или небольшое деревце, украшенное яркими лентами и цветами. Оно олицетворяло расцвет природы и служило оберегом, который приносил надежду на счастье и благополучие.

Украинские народные веснянки и гаивки

Українські народні веснянки та гаївки

Благослови, мати,

Весну закликати!

Весну закликати,

Зиму проводжати!

Зимочка в возочку,

Літечко в човночку!

"Десь тут була подоляночка"

Десь тут була подоляночка,

Десь тут була молодесенька,

Тут вона впала,

До землі припала,

Сім літ не вмивалась,

Бо води не мала.

– Устань, устань, подоляночко,

Устань, устань, молодесенька,

Умий личко так, як скляночку,

Утрись, утрись шовковим рушником,

Та візьмися в боки,

Покажи нам скоки,

Біжи до Дунаю,

Бери ту, що скраю.

"Ой весно, весно, днем красна"

Ой весно, весно, днем красна,

Що ж ти нам, весно, принесла?

Принесла я вам літечко,

Ще й запашненьке зіллячко,

Вам, дівчатка, – по віночку

З хрещатого барвіночку.

Парубонькам – по кийочку,

А бабусям – по ціпочку.

Парубкам – товар гонити,

Бабусям – внучат глядіти.

"Весняночко-паняночко, де ж ти зимувала?"

Весняночко-паняночко, де ж ти зимувала?

Зимувала у садочку, на колочку пряла.

Пряла на колочку горобцю на сорочку.

Що виведу нитку – горобцю на свитку,

Що виведу другу – горобцю на пугу,

Що позоставались кінці – горобцю на штанці.

"Голубка"

Ми Голубку ізловили

Всі довкола обступили

Ти Голубко чого тужиш

Вибирай си кого любиш

Летів Голуб попід Хмари

Шукаючи собі Пари

Ти Голубе не жартуй же

Кого любиш поцілуй же

Цвіток до Цвіточка

Листок до Листочка

Мусить від нас вийти

Одна Паняночка хай іде

Цвіток до Цвіточка

Листок до Листочка

Мусить від нас вийти

Один Парубочок хай іде

Мишка і котик

Ой до нори, мишко, до нори,

Та до золотої комори.

Чорний коточок

Мишку не зловить,

Мишка в дірку,

Золоту комірку,

До нори, до нори.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о значении каждого дня Масленицы.

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