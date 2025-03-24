Как украинцы преодолевают собственные барьеры. Истории кампании 'Играй за Украину'

"Я почувствовал себя свободным. Раньше я не замечал, как сигареты контролировали меня, а сейчас я стал сам выбирать, как хочу чувствовать себя".

"Я не только стал легче, но и чувствовал большую уверенность в себе… Сейчас я смотрю в зеркало с гордостью и понимаю, что я могу достичь всего, чего захочу".

"В 2017 году я родила и через 10 дней пошла на химиотерапию. Путь был очень тяжелый, но я смогла #надерларакусраку".

Это цитаты из историй, которые украинцы и украинки прислали Новой почте в рамках кампании "Играй за Украину". Национальный оператор по экспресс-доставке вместе с легендарной украинской теннисисткой Элиной Светолиной призвали соотечественников из Украины, Польши и Германии поделиться собственными историями больших и малых побед. Среди последних можно выделить когорту связанных с телом, его состояниями, привычками и зависимостями.

"Я начал принимать наркотики в 16 лет из-за моих друзей, – говорится в одной из историй. – Я перепробовал все, что только можно. Ловил 3 передозировки и 2 раза находился в диспансере. Я уже 10 лет чист – и все благодаря теннису. Мне очень понравился этот вид спорта. И он меня спас".

"Мое самое большое достижение – не остановиться, когда казалось, что сдаться – проще. У меня ревматологическая болезнь, которая постепенно отнимает возможность двигаться. Сначала это была просто усталость и боли в спине, как у всех в офисе. Затем – день, когда я не смог встать с кровати, когда обычный путь на кухню стал неподъемным вызовом. Далее – шесть лет врачи говорили одно и то же: "Будет прогрессировать. Готовьтесь к худшему". Год за годом тысячи советов врачей, разочарований... Я устал пробовать. Но в какой-то момент пришла мысль: "я точно знаю, что будет после остановки, – гарантированная круглосуточная боль и ухудшение". Эта мысль отрубила все вопросы и внутренние дискуссии – они просто перестали иметь значение. Пока есть хоть мелочь, которую еще можно испытать, – не все кончено".

Телесно ориентированный психотерапевт Анна Протасова объясняет, что наши победы могут очень отличаться, при разных исходных данных 5 км и 42 км могут быть вполне соизмеримыми. Например, для человека, пережившего сложную болезнь, пять километров – сверхусилие.

Многие истории о похудении и изменении веса, которые прислали для кампании "Играй за Украину", сопровождаются фразами "победила/победил себя". Вот одна из показательных: "Победа над собой – это то, что мне требовалось. Я всегда была полной девочкой, которая была супернеуверенной в себе. Иногда выйти на улицу было страшно, потому что казалось, что все на тебя смотрят и тебя осуждают. Я еще больше замыкалась и это заедала. Когда моя жизнь превратилась в день сурка, я решила что-то менять. Начала с питания и спорта. Я очень себя стеснялась, потому начала бегать в 5 утра, когда на улице почти нет людей. Чем больше я получала результат, тем больше я верила в себя. Сейчас я смогла похудеть, занимаюсь спортом, не стыжусь себя, нашла новых друзей и больше не боюсь людей".

"Когда речь идет о победах, связанных с телом, очень важно отдавать себе отчет: мы преодолеваем определенный фактор, который связан с телом, но не тело как таковое, – уточняет психотерапевт. – Борьба с самим собой – поединок, который всегда будет нами проигран. Тело является частью нашей идентичности и основой для того, кем мы вообще являемся".

Каждому, кто написал свою историю, а таких уже более 55 тысяч, Новая почта присылает лимитированный красный теннисный мяч с подписью Элины Светолиной как символ единения и важности действовать.

Анна Протасова советует максимально прислушаться к собственному телу и сделать его своим союзником: "Новые привычки, влияющие на состояние нашего здоровья, следует вырабатывать из любви к себе и своему телу. Сломать себя через колено – это победа, которая окончится поражением".

Тезис психолога подтверждают и авторы ряда историй. Для проекта украинки откровенно рассказывают, как "сбросила 8 кг за три месяца", а затем "набрала 15 кг"; как "диеты привели к потере менструального цикла"; как "вес уменьшался, а я не совсем чувствовала себя счастливой"; как "действительно ощущала достижение, но этого не было достаточно, чтобы испытывать удовольствие от процесса".

Именно так, замечает Анна Протасова, звучат действительно правдивые истории победы, связанные с телом. "Работа с телом – это всегда о процессе, а не о финальной точке", – говорит она.

"Получив ранения, после списания со службы я искал себя, чем бы я мог заняться, чтобы не впасть в депрессию после ампутации ноги. Я встретил замечательных людей, которые предложили мне попробовать себя в парапауэрлифтинге. В гражданской жизни я не был большим спортсменом, но после небольшого переворота в моей жизни решил, что нужно попробовать. Уже через 2 месяца тренировки я получил свою первую спортивную медаль за 3-е место, а уже через 8 месяцев я занял 1-е место в области по своей весовой категории, и думаю, что это еще не конец".

"Победы, связанные с телом, – это не борьба против него, а партнерство и взаимодействие. Важно признавать свои достижения и фиксировать их не через принуждение или насилие над собой, а через любовь, заботу и благодарность к своему телу, – отмечает Анна Протасова. – Прислушайтесь к его потребностям, празднуйте свои маленькие и большие победы, благодарите себя за путь, который вы прошли. Ведь настоящее изменение происходит не через борьбу, а через гармонию с собой".

Присоединиться к проекту и поделиться своей историей можно по ссылке.