Как украинцы могут получить "временную защиту" в странах ЕС: инструкция от МИД

Граждане Украины, которые выехали в страны Евросоюза из-за российской войны, могут получить "временную защиту" (которая не является статусом беженца). Она будет действовать один год, но может быть автоматически продлена и на следующий год в зависимости от ситуации в нашей стране.

При этом украинцы, получившие такую "временную защиту" в ЕС, имеют право в любое время подать заявку на оформление статуса беженца. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МИД Украины.

Какие права дает "временная защита" Европейского союза: вид на жительство (на 1 год с возможностью продления); доступ к работе (в этом случае нет требования ожидания в полгода, в отличие от получения статуса беженца); доступ к образованию (дети до 18 лет имеют право учиться в учебных учреждениях на уровне граждан страны пребывания); обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания); доступ к социальному обеспечению, медицинскому обслуживанию.

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Также у украинцев будет право на соответствующую информацию о временной защите; возможность получить статус беженца в будущем; возможность вернуться в страну гражданства в любое время.

Конкретные права определяются внутренним законодательством конкретной европейкой страны. Чтобы ими воспользоваться, следует обратиться за разрешением на проживание в органы власти. Там должны выдать документ, объясняющий статус и права лица.

На кого распространяется временная защита:

- граждане Украины, вынужденно покинувшие страну 24 февраля 2022 года или после этой даты из-за военного вторжения российских войск;

- лица без гражданства, граждане третьих стран (кроме Украины), которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022-го;

- члены семей первых двух категорий, включая супругов (в том числе незарегистрированные брачные отношения, если такие признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние дети или дети одного из супругов (рожденные в браке,вне брака, усыновленные), а также близкие родственники, проживавшие вместе с ними в составе семьи на момент вторжения РФ в Украину, полностью или преимущественно находившиеся на содержании лиц из первых двух категорий;

- граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля-2022 на основании действительного разрешения на постоянное проживание и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.

Вопрос предоставления временной защиты или статуса беженца является исключительной прерогативой компетентных органов страны пребывания.

Как ранее писал OBOZREVATEL, представители США и Китая проведут первые переговоры в связи с российским вторжением в Украину. Встреча должна состояться в понедельник, 14 марта, в Риме (Италия).

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