Как уберечься от мошенничества в интернете: советы экспертов

86% от общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошло в сети Интернет. Мошенники создают сайты, похожие на веб-ресурсы известных магазинов, банков, государственных учреждений, взламывают аккаунты граждан.

Проверяйте сайты, не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах

Прежде чем ввести в любую форму данные своей платежной карты или пароли в интернет-банкинг, проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишинговом сайте.

Если необходимо перейти на сайт организации, адрес которого вы получили в ссылке, введите в поисковике название необходимого сайта и только тогда переходите на веб-ресурс.

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Обращайте внимание на протокол сайта

http – это ненадежный протокол, следовательно, сайт пользоваться нельзя;

https – нужно продолжить проверку сайта.

Также рекомендуется дополнительно проверять ссылки сомнительных сайтов:

на сайте Киберполиции в разделе "Стоп фрауд";

через сервис CheckMyLink.

Важно! Схема мошенничества может быть совершенно новой или хорошо скрытой. Поэтому кроме проверки на сайте Киберполиции в разделе "Стоп фрауд" и сервисе CheckMyLink, проводите также собственную проверку.

Мошенники от имени друзей просят о денежной помощи в социальных сетях

Мошенники взламывают учетные записи в социальных сетях и мессенджерах. Для этого распространяют фишинговые ссылки, например, как предложения поучаствовать в голосовании и т.д. Перейдя по ссылкам, граждане вводят логины и пароли от своих аккаунтов в социальных сетях/мессенджерах, которые автоматически становятся известны мошенникам.

Далее мошенники от имени владельца аккаунта рассылают подписчикам одинаковые сообщения с просьбой одолжить деньги и указывают номера своих карточек и таким образом присваивают средства лиц, которые соглашаются ссудить их. Также могут производить публикации в социальных сетях от имени владельца страницы, где просить о денежной помощи в связи с разными сложными жизненными ситуациями.

Как избежать подобного мошенничества?

Спросите друга то, что знает только он и вы. Такой вопрос сразу разоблачит мошенника.

Защитите свои страницы в социальных сетях от мошенников.

Создайте сложные пароли. Сложный пароль может содержать:

8 и более символов;

прописные и строчные буквы;

цифры и знаки/символы.

2. Создайте различные пароли для электронной почты, мессенджеров, социальных сетей и интернет-банкинга.

3. Установите двухфакторную аутентификацию – когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на смартфон, электронный ящик или в соответствующее приложение, такую функцию ищите в настройках.

Случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли?

Немедленно заблокируйте карту. Если вы случайно сообщили мошеннику пароль к интернет-банкингу, немедленно заблокируйте карты, счета и доступ к интернет-банкингу. (Звоните на "горячую линию" банка, указанную на обороте карты или через интернет-банкинг).

Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте Киберполиции.

Больше информации о правилах платежной безопасности – на сайте #ШахрайГудбай.

Данная публикация подготовлена Национальным банком Украины. Ее распространение осуществлено при поддержке Проекта USAID "Реформирование финансового сектора". Взгляды, представленные в настоящей публикации, не обязательно отражают взгляды USAID или Правительства США.