Как уберечь гортензию от сорняков: одна простая хитрость
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Многие люди жалуются на сорняки под своими гортензиями. Это обычное явление, поскольку эти кустарники нуждаются во влажной почве и поливе, что создает благоприятные условия для роста сорняков.
Однако обеспечение гортензий достаточным количеством мульчи поможет сдержать сорняки и естественным образом подкислить почву, пишет OBOZ.UA.
Однако, чтобы они долго выглядели как можно лучше, им нужен надлежащий уход на рубеже августа и сентября, и это включает не только регулярный полив.
Одна из самых важных вещей, которые нужно сделать в это время, – это мульчирование гортензий. Вместо традиционной коры можно использовать другой материал, который легко собрать во время прогулки. Речь идет об опавших шишках.
Разбросайте их вокруг гортензии, оставляя немного места у основания побегов, чтобы не стеснять их рост. Лучше всего подойдут сосновые или еловые шишки.
Мне они также нравятся, потому что при разложении могут немного влиять на pH верхнего слоя почвы, а гортензии хорошо растут в кислой или слабокислой почве.
Шишки также создают толстый, воздушный слой, который защищает поверхностную корневую систему растений от колебаний температуры – как от перегрева в конце лета, так и от холода, связанного с наступлением зимы.
Они помогают удерживать влагу в почве и создают вышеупомянутый барьер от сорняков. А поскольку они разлагаются относительно медленно, такая мульча может прослужить дольше. Лучше всего наносить её слоем толщиной 5 см, стараясь не покрывать непосредственно основание побегов.
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