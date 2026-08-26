УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как уберечь гортензию от сорняков: одна простая хитрость

OBOZ.UA
Общество
1 минута
444
Как защитить гортензию от сорняков
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Многие люди жалуются на сорняки под своими гортензиями. Это обычное явление, поскольку эти кустарники нуждаются во влажной почве и поливе, что создает благоприятные условия для роста сорняков.

Однако обеспечение гортензий достаточным количеством мульчи поможет сдержать сорняки и естественным образом подкислить почву, пишет OBOZ.UA.

Однако, чтобы они долго выглядели как можно лучше, им нужен надлежащий уход на рубеже августа и сентября, и это включает не только регулярный полив.

В нашем климате лучше всего выращивать древовидную и метельчатую гортензии.

Одна из самых важных вещей, которые нужно сделать в это время, – это мульчирование гортензий. Вместо традиционной коры можно использовать другой материал, который легко собрать во время прогулки. Речь идет об опавших шишках.

Разбросайте их вокруг гортензии, оставляя немного места у основания побегов, чтобы не стеснять их рост. Лучше всего подойдут сосновые или еловые шишки.

Мне они также нравятся, потому что при разложении могут немного влиять на pH верхнего слоя почвы, а гортензии хорошо растут в кислой или слабокислой почве.

Шишки также создают толстый, воздушный слой, который защищает поверхностную корневую систему растений от колебаний температуры – как от перегрева в конце лета, так и от холода, связанного с наступлением зимы.

Они помогают удерживать влагу в почве и создают вышеупомянутый барьер от сорняков. А поскольку они разлагаются относительно медленно, такая мульча может прослужить дольше. Лучше всего наносить её слоем толщиной 5 см, стараясь не покрывать непосредственно основание побегов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ухаживать за лавандой после окончания цветения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Лайфхаки огород-садцветы
Редакционная политика