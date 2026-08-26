Как уберечь гортензию от сорняков: одна простая хитрость

Многие люди жалуются на сорняки под своими гортензиями. Это обычное явление, поскольку эти кустарники нуждаются во влажной почве и поливе, что создает благоприятные условия для роста сорняков.

Видео дня

Однако обеспечение гортензий достаточным количеством мульчи поможет сдержать сорняки и естественным образом подкислить почву, пишет OBOZ.UA.

Однако, чтобы они долго выглядели как можно лучше, им нужен надлежащий уход на рубеже августа и сентября, и это включает не только регулярный полив.

Одна из самых важных вещей, которые нужно сделать в это время, – это мульчирование гортензий. Вместо традиционной коры можно использовать другой материал, который легко собрать во время прогулки. Речь идет об опавших шишках.

Разбросайте их вокруг гортензии, оставляя немного места у основания побегов, чтобы не стеснять их рост. Лучше всего подойдут сосновые или еловые шишки.

Главные истории дня

Мне они также нравятся, потому что при разложении могут немного влиять на pH верхнего слоя почвы, а гортензии хорошо растут в кислой или слабокислой почве.

Шишки также создают толстый, воздушный слой, который защищает поверхностную корневую систему растений от колебаний температуры – как от перегрева в конце лета, так и от холода, связанного с наступлением зимы.

Они помогают удерживать влагу в почве и создают вышеупомянутый барьер от сорняков. А поскольку они разлагаются относительно медленно, такая мульча может прослужить дольше. Лучше всего наносить её слоем толщиной 5 см, стараясь не покрывать непосредственно основание побегов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ухаживать за лавандой после окончания цветения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.