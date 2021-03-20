Как трупное донорство спасает жизни украинцев: пациенты рассказали свои истории

Во Львове 11-12 марта состоялась встреча людей, которым пересадили органы умерших. Они поделились своими историями об операциях по трансплантации.

Сергей Козачок из Константиновки, который получил сердце 28-летнего мужчины, рассказал, что все они отмечают дату пересадки как второй день рождения, пишет "Украинская правда".

Проблемы с сердцем у мужчины начались еще в раннем детстве, когда он переболел гриппом. В 27 лет, после очередной болезни, орган увеличился в несколько раз. В Киеве директор Института сердца Борис Тодуров после осмотра сказал, что Сергею нужна срочная пересадка. Но сделали ее только через семь лет.

Донор нашелся во Львове – горожанин умер в годовщину своей свадьбы, а его беременная жена согласилась отдать сердце мужа. Операция прошла успешно и после реабилитации Сергей вернулся домой. Вместе с женой он нашел родственников донора, который спас его жизнь, и хочет поддерживать с ними связь.

Свою историю о трансплантации рассказал и Виталий Бабак. Он получил сердце Натальи Миколишин, которая умерла 27 декабря 2020. Женщина посмертно спасла четырех людей.

Операция понадобилась ему из-за миокардита – медикаментозное лечение не помогло. Пересадка также прошла удачно, украинец продолжает принимать необходимые препараты и консультироваться с кардиологом.

"Государство оплатила все: и операцию во Львове, и реабилитацию в Институте сердца в Киеве в течение 3 недель. Иммуносупрессию в нашем городе выдают бесплатно. Но муж употребляет ежедневно до 15 наименований препаратов, большинство из которых нам приходится покупать за свой счет", – сказала жена Виталия.

На встрече также присутствовал сын умершей Натальи, который и дал разрешение на донорство. Он отметил, что не сомневался в своем решении, а когда встретился с людьми, которые получили органы, убедился в этом.

"Я призываю родных пациентов поступать так же, ведь сегодня мы отдаем органы, а завтра они могут понадобиться нам. Это тот дар, которым нужно делиться. Теперь я убежден, что мама не только родила двоих детей, она подарила жизнь сразу шести", – рассказал мужчина.

Константин Бучок из Киева поделился тем, как он второй раз пережил пересадку почки. Впервые орган ему пересадили в Пакистане за 40 тысяч долларов, но в 2020 он отказал. Новую операцию ему вскоре провели во Львове, где и нашелся донор.

Напомним, директор Института сердца Борис Тодуров рассказал, как украинцы могут стать донорами органов и что надо для этого сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье команда хирургов под руководством директора Института сердца Министерства здравоохранения Бориса Тодурова провела уникальные операции по пересадке органов умершего от обширного инсульта мужчины. Всего лишь за сутки удалось спасти жизнь четырем пациентам.