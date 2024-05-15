Как теперь искать лекарство: правительственное постановление запретит работу аптечных маркетплейсов

Работа прайсагрегаторов и маркетплейсов, используемых для удобной покупки лекарства, оказалась под угрозой. Об этом предупреждают пациентские организации, сообщает 24 канал.

Речь идет о проекте постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

Такие изменения лишат аптеки и потребителей возможности пользоваться прайс-агрегаторами и маркетплейсами. И что тогда? Общее мы возвращаемся на 10 лет назад. Персонально для каждого – сложности и затраты во времени. Потому что в аптек есть свои сайты и там можно лекарства найти, но вы представьте, как вы часами сравниваете цены, сверяете адреса и потом полдня бегаете по городу и ищете, где то лекарство есть по цене, которая устраивает. А если вам нужно какое-то специфическое лекарственное средство, то умножайте время и усилия на несколько раз", – отмечает президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По данным пациентских организаций, 30% покупок в аптеках совершаются через маркетплейсы, аптеки поощряют онлайн бронирование именно скидками, средний размер которых — 15%.

"Маркетплейсы (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium, mypharmacy.com.ua, zdorovi.ua, medbrowse.com.ua, likie.ua и другие) не продают лекарства, а только бронируют – потребитель приходит в выбранной аптеки, там оплачивает и получает товар. Но основная их ценность – это поиск ближайшей аптеки с нужным лекарством по приемлемой цене. Поэтому для граждан потеря площадок, на которых можно сравнить цены и проверить наличие нужных лекарственных средств, являются откатом в прошлое, а не положительными изменениями, как указано в пояснительной записке к Постановлению", – говорится в заявлении Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов.

Также организация отмечает, что запрет маркетплейсов и прайсагрегаторов несет риски и для рынка: монополизация крупными сетями, отсутствие конкуренции и как следствие рост цен для пациентов.